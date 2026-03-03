Prima pagină » Politic » Buzoianu: Din martie, toți directorii Apele Române vor avea indicatori clari de performanță

Buzoianu: Din martie, toți directorii Apele Române vor avea indicatori clari de performanță

Toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea, din martie, indicatori clari de performanță, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu.
Sursa foto: Facebook
Cosmin Pirv
03 mart. 2026, 10:54, Politic

„De luna aceasta, schimbăm regulile jocului. Începând din martie, toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanță. Măsurați corect. Evaluați pe bune”, susține Diana Buzoianu.

Ea susține că noile criterii se bazează pe lucruri concrete: organizare mai bună, capacitate reală de coordonare și management, reacție rapidă în situații de urgență, eficientizarea inspecțiilor și realizarea la timp a lucrărilor hidrotehnice.

Iată o parte dintre indicatorii esențiali, prezentați de ministra Mediului:
1. Emiterea mai rapidă și mai eficientă a actelor de reglementare în domeniul apelor.
2. Timp de intervenție redus în caz de urgență – inundații, poluări accidentale, probleme la baraje sau diguri – și readucerea rapidă a lucrărilor la parametri normali.
3. Inspecții mai eficiente: mai multe controale, măsuri aplicate ferm.
4. Investiții optimizate în reabilitarea și întreținerea lucrărilor hidrotehnice, din surse proprii și fonduri atrase.
5. Management mai bun al resurselor de apă – atât cantitativ, cât și calitativ – prin monitorizare riguroasă și laboratoare specializate.
6. Management financiar și de resurse umane responsabil.
7. Digitalizare și automatizare accelerate – inclusiv integrarea componentelor de inteligență artificială pentru fluxuri de date, sisteme de alertă timpurie, suport decizional și analiză geospațială în prevenirea riscului la inundații.

