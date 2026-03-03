Vicepreședintele PNL: Aș fi vrut un mesaj mai ferm al României de susținere pentru SUA și Israel

Alexandru Muraru spune că și-ar fi dorit un mesaj mai clar din partea Bucureștiului legat de conflictul din Iran.

„Aș fi vrut să văd și un mesaj mai ferm și mai vocal din partea României, mai politic, de susținere pentru Statele Unite ale Americii și Israel, care ar fi fost mai justificat în primul rând din prisma interesului de securitate românesc, pentru că România este stat de frontieră al NATO, cel mai important pilon de securitate pe care se sprijină România este SUA și parteneriatul strategic”, a spus Muraru la RFI.

Întrebat cine ar fi trebuit să transmită acest mesaj, liderul PNL Iași a răspuns: „Eu nu spun acum că un actor sau altul ar fi trebuit să aibă o poziție diferită de celălalt (…). În astfel de momente de criză, este de evitat o anumită ambiguitate, care poate fi interpretată ca o ezitare”.

Ce a spus Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a scris pe rețeaua X, după atacarea Iranului de către SUA și Israel: „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe. Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu. România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”.

Ce a spus Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă, în urma conflictului din Iran: „Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru Țoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, așa cum știți, mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă de timp și, prin ambasadele noastre, vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând pe de o parte să fie informați vizavi de ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă”.