Prima pagină » Știri externe » Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa și vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban” / Hezbollah susține că a atacat trei baze militare israeliene

Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa și vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban” / Hezbollah susține că a atacat trei baze militare israeliene

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat el și premierul Netanyahu au autorizat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), să avanseze și să cucerească teritorii suplimentare din Liban.
Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa și vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban” / Hezbollah susține că a atacat trei baze militare israeliene
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
03 mart. 2026, 09:54, Știri externe

Potrivit declarației oficialului israelian, citate de BBC, scopul ocupării ar fi „prevenirea atacurilor asupra comunității israeliene de la graniță”. Declarația a fost tradusă din ebraică.

Israel Katz a precizat: „IDF continuă să să acționeze cu forță împotriva țintelor Hezbollah din Liban. Organizația teroristă plătește – și va continua să plătească – un preț greu pentru atacurile sale asupra Israelului”.

Ministrul Apărării a mai adăugat că Israelul este hotărât să „apere comunitățile de frontieră”, declarând: „Am promis securitate comunităților din Galileea și asta vom face”.

Anterior, IDF a anunțat că demersul de poziționare a trupelor este „parte a unei poziții defensive avansate și îmbunătățite”, afirmând că Hezollah „a ales să atace Israelul în numele regimului iranian și va suporta consecințele acțiunilor sale”.

 

La popul opus, gruparea militară iraniană Hezbollah afirmă că a atacat trei baze militare israeliene, „ca răspuns la agresiunea criminală a Israelului care a vizat zeci de orașe și localități libaneze”, notează BBC. 

În trei postări separate pe Telegram, Hezbollah afirmă că a lovit baza Nafah din Înălțimile Golan cu o „salve de rachete de mare calibru”, precum și bazele aeriene Meron și Ramat David, din nordul Israelului, cu drone.

Armata israeliană nu a comentat încă presupusele atacuri. Reamintim că războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de-a patra zi.

Citește și

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
Libertatea
Paște 2026! Câte zile libere vor avea românii. Calendarul complet al minivacanței din aprilie
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor