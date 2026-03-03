Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa și vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban” / Hezbollah susține că a atacat trei baze militare israeliene

Potrivit declarației oficialului israelian, citate de BBC, scopul ocupării ar fi „prevenirea atacurilor asupra comunității israeliene de la graniță”. Declarația a fost tradusă din ebraică.

Israel Katz a precizat: „IDF continuă să să acționeze cu forță împotriva țintelor Hezbollah din Liban. Organizația teroristă plătește – și va continua să plătească – un preț greu pentru atacurile sale asupra Israelului”.

Ministrul Apărării a mai adăugat că Israelul este hotărât să „apere comunitățile de frontieră”, declarând: „Am promis securitate comunităților din Galileea și asta vom face”.

Anterior, IDF a anunțat că demersul de poziționare a trupelor este „parte a unei poziții defensive avansate și îmbunătățite”, afirmând că Hezollah „a ales să atace Israelul în numele regimului iranian și va suporta consecințele acțiunilor sale”.

⭕️IDF soldiers are operating in southern Lebanon and are positioned at several points near the border area as part of an enhanced forward defense posture. We are conducting targeted strikes against Hezbollah terrorist infrastructure. Hezbollah chose to attack Israel on behalf… — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

La popul opus, gruparea militară iraniană Hezbollah afirmă că a atacat trei baze militare israeliene, „ca răspuns la agresiunea criminală a Israelului care a vizat zeci de orașe și localități libaneze”, notează BBC.

În trei postări separate pe Telegram, Hezbollah afirmă că a lovit baza Nafah din Înălțimile Golan cu o „salve de rachete de mare calibru”, precum și bazele aeriene Meron și Ramat David, din nordul Israelului, cu drone.

Armata israeliană nu a comentat încă presupusele atacuri. Reamintim că războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de-a patra zi.