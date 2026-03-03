Anchetă: peste 100 de substanțe neverificate, introduse în alimentele din SUA fără control FDA

Cercetarea efectuată de Environmental Working Group (EWG) relevă că producătorii recurg adesea la o excepție legală, denumită „GRAS” (abreviere pentru „generally recognized as safe” – „recunoscut în general ca sigur”), arată CNN.

Conform prevederilor actuale, societățile pot determina intern că o componentă este inofensivă, scutite de obligația de a transmite informațiile relevante către FDA pentru o analiză oficială. Potrivit EWG, 49 dintre elementele identificate se găsesc în circa 4.000 de articole înregistrate în baza de date publică FoodData Central a Departamentului Agriculturii din SUA.

Extracte „naturale”, dar în forme concentrate

Printre componentele descoperite se numără extracte derivate din ceai verde, aloe vera sau ciuperci – elemente considerate în general ca fiind de origine naturală și inofensive.

Totuși, specialiștii atrag atenția că extractele în stare concentrată pot genera reacții distincte față de alimentele consumate în modul obișnuit. Spre exemplu, extractele concentrate de ceai verde au fost corelate cu afecțiuni hepatice, iar anumite tipuri de aloe vera au fost anterior eliminate din produsele laxative pe motivul riscurilor pentru sănătate.

Consumatorii din SUA, afectați indirect

Cei care critică sistemul afirmă că absența unei expertize independente generează pericole pentru public. În trecut, anumite ingrediente promovate ca „sigure” au fost retrase de pe piață doar ulterior apariției unor boli severe.

Reprezentanți ai industriei susțin, în schimb, că sistemul alimentar al SUA este printre cele mai reglementate din lume și că există inițiative pentru reformarea procedurii GRAS și creșterea transparenței.

Departamentul american de Sănătate și Servicii Umane a declarat că desfășoară acțiuni pentru a eficientiza monitorizarea și a amplifica transparența referitoare la securitatea aditivilor alimentari.

Cu toate acestea, experții subliniază că, fără o reformă legislativă amplă, multe ingrediente auto-declarate „sigure” ar putea rămâne în continuare în produsele consumate zilnic de milioane de cetățeni americani.