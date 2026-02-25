Un raport dezvăluie riscurile ascunse pentru sănătate ale meselor gata preparate și ambalate în recipiente de plastic

Un nou raport elaborat de Greenpeace International avertizează că etichetele „microwave safe” (sigur la microunde) de pe ambalajele alimentelor gata de consum pot da un fals sentiment de siguranță consumatorilor.

Raportul include analiza a 24 de studii recente privind riscurile ascunse pentru sănătate ale meselor gata preparate ambalate în plastic.

Astfel de recipiente, odată introduse în cuptorul cu microunde pentru a încălzi semipreparatele, pot elibera sute de mii de particule micro și nanoplastice, împreună cu un cocktail de substanțe chimice toxice, direct în alimente, notează Euronews.

„Oamenii cred că fac o alegere inofensivă atunci când cumpără și încălzesc o masă ambalată în plastic. În realitate, suntem expuși la un cocktail de microplastice și substanțe chimice periculoase care nu ar trebui să se afle niciodată în sau în apropierea alimentelor noastre”, a spus Graham Forbes, coordonatorul campaniei globale privind plasticul din cadrul Greenpeace SUA, potrivit sursei citate.

Eticheta „potrivit pentru cuptorul cu microunde” poate da o falsă siguranță consumatorilor

Raportul mai subliniază faptul că semipreparatele cu eticheta „potrivit pentru cuptorul cu microunde” poate da consumatorilor o falsă siguranță. Autorii raportului susțin că eticheta se referă, în general, la stabilitatea structurală a recipientului și nu la faptul că acesta eliberează microplastice în alimente.

Un studiu care a fost inclus în raport a evidențiat că între 326.000 și 534.000 de particule micro și nanoplastice ajung în alimente după doar cinci minute de încălzire la cuptorul cu microunde, mai notează Euronews. Nanoplasticele sunt suficient de mici pentru a putea pătrunde atât în organe, dar și în fluxul sanguin.

Raportul mai menționează că temperaturile mai ridicate, timpii mai mari de încălzire a alimentelor, recipientele uzate, dar și alimentele grase – care absorb mai multe substanțe chimice – cresc semnificativ cantitatea de particule de plastic care ajung în alimente.

În 2024, la nivel global, au fost produse 71 de milioane de tone de semipreparate, potrivit unui studiu de piață publicat de Statista.