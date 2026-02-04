Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană reacționează după raportul din SUA privind alegerile din România din 2024. Purtător de cuvânt al CE: TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta UE

Comisia Europeană reacționează după raportul din SUA privind alegerile din România din 2024. Purtător de cuvânt al CE: TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta UE

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a reacționat miercuri în urma publicării unui raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA, care a acuzat Comisia Europeană că interferează, prin cenzură, în alegerile din statele membre, inclusiv din România.
Comisia Europeană reacționează după raportul din SUA privind alegerile din România din 2024. Purtător de cuvânt al CE: TikTok este „extrem de cooperant” în ancheta UE
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
04 feb. 2026, 14:58, Știri externe

Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în ancheta Comisiei Europene (CE) privind posibila interferență în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, potrivit Reuters.

Acesta a punctat că reprezentanții TikTok „au luat o serie de măsuri” în contextul în care Comisia Europeană a deschis, în luna decembrie 2024, o procedură formală împotriva TikTok, suspectată că nu a limitat interferența în alegerile prezidențiale din România.

Ce arată raportul publicat de Comisia juridică din Camera Reprezentanților a SUA

Marți, Comisia juridică din Camera Reprezentanților a SUA, condusă de republicanul Jim Jordan, un apropiat al președintelui SUA, Donald Trump, a publicat un raport de 160 de pagini în care acuză Comisia Europeană că interferează, prin cenzură, în alegerile din statele membre, inclusiv cele din România.

O parte din raportul preliminar referitor la România se bazează pe informațiile oferite Comisiei juridice a Congresului SUA de către TikTok.

La scurt timp după publicarea acestui raport preliminar, reacția din partea Comisiei Europene nu a întârziat să apară. „În ceea ce privește ultimele acuzații legate de cenzură: Pure aiureli, complet nefondate”, a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt pentru afaceri digitale al executivului UE, citat de Le Monde.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Greșeala banală care îți umflă factura la căldură. Cum poți economisi până la 15% în timpul iernii?
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor