Ministerul italian al Afacerilor Externe a anunțat miercuri că au fost dejucate mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care vizau site-uri guvernamentale și infrastructură legate de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina.
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă
04 feb. 2026

Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, a anunțat miercuri că autoritățile italiene au reușit să contracareze mai multe atacuri cibernetice îndreptate împotriva unor obiective strategice. 

Potrivit oficialului, au fost vizate mai multe pagini web ale Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv cel al ambasadei Italiei din Washington, dar și hoteluri din zona Cortina d’Ampezzo. 

„Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe sedii ale Ministerului Afacerilor Externe, începând cu cel de la Washington, precum și unele locuri legate de Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, inclusiv hoteluri din zona Cortina d’Ampezzo”, a declarat miercuri ministrul, notează Le Figaro. 

Jocurile Olimpice de Iarnă vor debuta vineri, iar în cadrul competițiilor vor  participa 13 ruși, ca sportivi neutri individuali.

La fel ca la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, sportivii din Rusia și Belarus nu vor fi incluși în ceremonia de deschidere și nici steagurile țărilor lor nu vor fi arborate. Dacă vreunul dintre sportivi va urca pe podium la finalul unei probe, imnurile naționale ale țărilor lor nu vor fi intonate.

