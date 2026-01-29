Criza hainelor second-hand: De ce nu mai funcționează colectarea îmbrăcămintei uzate în Italia

În ultimele luni, operatorii din domeniu au observat cum containerele pentru haine uzate sunt din ce în ce mai pline de articole de calitate inferioară. Acestea sunt realizate din poliester, vâscoză sau fibre mixte. Aceste materiale nu pot fi revândute drept articole second-hand, donate sau reciclate eficient și nici eliminate ca deșeu fără costuri ridicate, scrie Il Post.

Rezultatul este paradoxal: fiecare kilogram de haine colectate generează pierderi financiare. Multe cooperative au fost nevoite fie să retragă containerele din orașe, fie să modifice drastic regulile de colectare.

Hainele de calitate nu mai ajung în containere

Un alt factor semnificativ este schimbarea comportamentului consumatorilor. Articolele de calitate sau de marcă sunt din ce în ce mai rar întâlnite în containerele publice. Motivul este simplu: ele sunt revândute online pe platforme specializate. Astfel, sistemul de colectare rămâne în mare parte cu haine ieftine, deteriorate sau imposibil de valorificat.

La Vesti Solidale, care activează în Milano, valoarea hainelor colectate a scăzut cu aproximativ 40%. Reprezentanții cooperativei afirmă că au solicitat sprijin de la Ministerul Mediului și de la autoritățile locale. Ei au mai avertizat că, fără ajutor financiar, colectarea ar putea fi oprită.

Situația este similară și în Napoli, unde mai multe firme au renunțat complet la containerele stradale. Aici, o singură cooperativă se ocupă de întregul oraș, întâmpinând dificultăți majore în menținerea locurilor de muncă, în special pentru persoanele vulnerabile din acest sector.

Destinul hainelor second-hand colectate

Contrar opiniei populare, doar o mică parte dintre hainele adunate ajung să fie donate direct persoanelor aflate în dificultate. Organizații precum Caritas utilizează doar o fracțiune din volumele colectate.

Restul hainelor sunt sortate: cele în stare bună sunt revândute în magazine sau piețe second-hand, iar cele deteriorate fie sunt reciclate (acolo unde este posibil), fie sunt aruncate ca deșeuri menajere – opțiunea cea mai costisitoare.

Din 2022, Italia a impus colectarea separată a deșeurilor textile, iar din 2025 această măsură va fi valabilă în întreaga Uniune Europeană. Astfel, containerele pentru haine au devenit puncte de colectare pentru toate tipurile de textile, inclusiv cele rupte sau murdare.

Această schimbare a dus la o creștere semnificativă a volumelor și a costurilor. Astfel, multe firme s-au văzut obligate să refuze hainele nereciclabile sau să redirecționeze populația către centrele de reciclare sau gunoaie menajere.

Cifrele problemei

Conform ultimului raport al ISPRA, Italia produce anual aproximativ 905.000 de tone de deșeuri textile. Dintre acestea, aproximativ 725.000 de tone ajung în deșeurile nesortate. Hainele colectate separat reprezintă doar o mică parte, deși volumul lor a crescut în ultimii ani.

Operatorii din Italia și alte țări europene cer aplicarea directivei privind responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR). Aceasta ar obligă producătorii de haine și încălțăminte să contribuie financiar la costurile de colectare și reciclare, similar cu ceea ce se întâmplă deja în cazul electronicelor.

Deși directiva europeană există, nu a fost implementată încă la nivel național. Până atunci, cooperativele avertizează că vor continua să funcționeze cu pierderi, iar sistemul de colectare a hainelor uzate riscă să se prăbușească complet.