SUA autorizează vânzarea petrolului venezuelean către Cuba

Această măsură marchează o schimbare notabilă în politica americană, fiind considerată un gest de deschidere important după decenii de sancțiuni restrictive. Ea are potențialul de a ușura criza energetică și umanitară severă cu care se confruntă Cuba, scrie Il Post.

Care este semnificația acestei măsuri

Timp de un sfert de secol, Venezuela a constituit sursa principală de petrol și carburanți pentru Cuba. Totul s-a modificat brusc în luna ianuarie, atunci când autoritățile americane au preluat controlul asupra exporturilor de țiței venezuelean, în urma arestării președintelui Nicolás Maduro.

De atunci, aprovizionarea insulei a încetat aproape în totalitate. Conform informațiilor disponibile, ultima livrare de petrol a sosit pe 9 ianuarie din Mexic. După această dată, benzăriile au rămas goale. Singura modalitate de a procura combustibil a devenit piața neagră. Acolo prețurile au ajuns la circa 10 dolari pentru fiecare litru.

Penuria de carburanți a stopat transportul local și a suspendat zborurile interne. A afectat chiar și operațiuni vitale precum ridicarea gunoiului sau distribuirea ajutoarelor. În numeroase zone, întreruperile de electricitate se prelungesc pe parcursul majorității zilei.

Insula extrage intern aproximativ 40% din petrolul consumat, dar acesta are o calitate inferioară, fiind greu de prelucrat și utilizat preponderent pentru generarea de electricitate. Astfel, benzina și motorina necesare transportului trebuie aduse aproape exclusiv din exterior.

Recent, guvernul de la Havana a implementat un riguros sistem de raționare. S-a acordat prioritate ambulanțelor și serviciilor esențiale care leagă centrele urbane și destinațiile turistice.

Condițiile noilor autorizații emise de Washington

După cum precizează comunicatul Departamentului Trezoreriei, noile licențe vor autoriza comercializarea petrolului venezuelean către micile întreprinderi private din Cuba (MIPYME), acestea primind în ultimii ani dreptul de a importa diverse bunuri.

Vânzările către instituții afiliate statului cubanez, forțelor armate sau serviciilor secrete rămân interzise, respectând astfel actualul cadru de sancțiuni.

În săptămâna precedentă, oficialii de la Havana au aprobat ca MIPYME-urile să importe direct carburanți, o facilitate care acum ar putea intra în vigoare grație deciziei Washingtonului.

Cuba – SUA: politică și discuții secrete

Motivele care stau în spatele acestei schimbări de poziție a administrației Trump rămân neclare. Cu toate acestea, mass-media internațională relatează că secretarul de stat Marco Rubio ar desfășura negocieri discrete cu Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului conducător cubanez Raúl Castro.

De-a lungul anilor, Republica Cuba a primit ajutor energetic din partea unor aliați tradiționali precum Mexic, Venezuela, Rusia și China. Totuși, presiunea exercitată de SUA și amenințările privind tarifele vamale au convins anumite țări să diminueze sau să întrerupă expedierile.

Dacă măsura va fi aplicată prompt, aceasta ar putea aduce o oarecare stabilitate în aprovizionarea cu carburanți și ar putea diminua tensiunile sociale. Cu toate acestea, impactul real va depinde de cantitatea de combustibil importată și de competența sectorului privat cubanez în gestionarea acestor achiziții internaționale.