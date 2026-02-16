Festival celebru, suspendat din cauza crizei economice

Cuba a suspendat festivalul anual al trabucurilor, deoarece blocada petrolieră americană adâncește criza economică și cea energetică, potrivit CNBC. Evenimentul anual urma să aibă loc la finalul lunii februarie în capitala Havana. Organizatorii au anunțat că toate cele cinci zile ale festivalului au fost anulate „cu scopul de a păstra cele mai înalte standarde de calitate”.

Comitetul de organizare a mai spus că lucrează la stabilirea unei noi date pentru târg, fără a oferi detalii. Anterior, organizatorii festivalului au primit peste 1.000 de invitați din aproximativ 80 de țări.

Trabucurile cubaneze premium sunt renumite în întreaga lume și sunt considerate de importanță strategică pentru economia țării. Trabucurile constituie unele dintre principalele bunuri exportate de Cuba și reprezintă o sursă majoră de valută străină. Cu toate acestea, ele sunt ilegale în SUA din cauza unui embargou comercial vechi de decenii.

Anul trecut, Habanos. S.A., o entitate de stat care deține monopolul asupra vânzărilor globale de trabucuri cubaneze, a raportat vânzări record de 827 de milioane de dolari în 2024. Statistica a arătat o creștere de 16% față de anul 2023.

Festival, petrol și politică

Cuba se confruntă în prezent cu o penurie severă de combustibil din cauza blocadei petroliere americane. Administrația Trump a întrerupt aprovizionarea Cubei cu petrol venezuelean în paralel cu operațiunea militară de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro pe 3 ianuarie.

Președintele american Donald Trump a numit guvernul cubanez „o amenințare” și a avertizat că va impune tarife țărilor care furnizează petrol Cibei.

Guvernul cubanez a condamnat presiunile americane și a adoptat măsuri pentru a proteja serviciile esențiale.

Scăderea rezervelor de petrol din Cuba a determinat Organizația Națiunilor Unite să avertizeze asupra unui posibil „colaps” umanitar.

„Secretarul General este extrem de îngrijorat de situația umanitară din Cuba, care se va înrăutăți și, poate chiar se va prăbuși, dacă nevoile sale de petrol nu vor fi satisfăcute”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric.