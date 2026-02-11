MAE emite o atenționare de călătorie pe fondul crizei de combustibil din Cuba

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cuba asupra faptului că autoritățile locale se confruntă cu o criză de amploare, cauzată de lipsa combustibilului, fapt ce afectează funcționarea serviciilor publice și a infrastructurii de transport la nivel național”, se arată în informarea emisă miercuri de minister.

MAE anunță că începând cu luna februarie, autoritățile cubaneze au introdus măsuri de urgență, pe perioadă nedeterminată, pentru reducerea consumului de energie și carburant.

Măsurile au generat deja perturbări în sectoare esențiale pentru călători, inclusiv transportul aerian și rutier, alimentarea cu energie electrică și apă, serviciile medicale, precum și activitățile comerciale și turistice.

„Sunt semnalate anulări, întârzieri sau redirecționări ale unor zboruri internaționale, precum și reduceri și suspendări ale transportului interurban”, mai notează MAE.

În zonele turistice, autoritățile cubaneze au decis reorganizarea capacităților de cazare, inclusiv concentrarea turiștilor în anumite hoteluri și închiderea temporară a altora, iar la nivel național se înregistrează întreruperi frecvente de electricitate, uneori de peste 24 de ore.

Autoritățile române recomandă cetățenilor care intenționează să călătorească în Cuba să verifice condițiile de deplasare și disponibilitatea zborurilor, dar și să încheie o asigurare de călătorie completă și să evite deplasările interne neesențiale.

„Este recomandată constituirea unor rezerve adecvate de apă, alimente și medicamente pe durata șederii, precum și luarea de măsuri preventive pentru asigurarea unor sume suficiente de bani în numerar și evitarea rămânerii fără baterie la dispozitivele personale de comunicații”, mai transmite Ministerul Afacerilor Externe.

Românii aflați deja în Republica Cuba sunt sfătuiți să își înregistreze prezența la Ambasada României la Havana, iar în caz de urgență pot apela ambasada la numărul de telefon +53/52868386.