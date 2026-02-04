Temperaturi minime istorice în Cuba: Insula a înregistrat 0°C pentru prima dată de la începutul măsurătorilor

Staţia meteorologică „Indio Hatuey” a înregistrat, marți, o valoare de 0 grade Celsius, atingând pentru prima dată punctul de îngheţ pe teritoriul cubanez şi reprezentând un nou record naţional de temperatură minimală, a transmis Institutul de Meterologie din Cuba pe pagina sa de Facebook.

Recordul anterior a fost de 0,6°C, măsurat în Bainoa, Mayabeque, pe 18 februarie 1996, care se învecinează cu Matanzas.

Centrul meteorologic din provincia Matanzas a confirmat prezenţa îngheţului la nivelul culturilor din zona staţiei „Indio Hatuey”, un fenomen rar întâlnit pe o insulă care are o climă tropicală.

Potrivit NDTV, Cuba ține evidența datelor meteorologice încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, însă datele au devenit mai fiabile începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Temperatura minimă istorică înregistrată pe insulă s-a produs în contextul unui front rece foarte intens care provine din America de Nord, aducând cu sine o masă de aer polar spre zona Mării Caraibilor.

O parte din Statele Unite se confruntă în ultima perioadă cu un ger intens, după ce o furtună masivă de iarnă a provocat zeci de morți și a lăsat fără curent electric sute de mii de persoane.