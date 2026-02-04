Prima pagină » Știri externe » Temperaturi minime istorice în Cuba: Insula a înregistrat 0°C pentru prima dată de la începutul măsurătorilor

Temperaturi minime istorice în Cuba: Insula a înregistrat 0°C pentru prima dată de la începutul măsurătorilor

Cuba a înregistrat o temperatură minimă istorică în această săptămână. Insula a înregistrat 0 grade Celsius în provincia Matanzas și este pentru prima dată de la începutul măsurătorilor când temperaturile au atins pragul de îngheț.
Temperaturi minime istorice în Cuba: Insula a înregistrat 0°C pentru prima dată de la începutul măsurătorilor
Foto: Pixabay
Diana Nunuț
04 feb. 2026, 12:05, Știri externe

Staţia meteorologică „Indio Hatuey” a înregistrat, marți, o valoare de 0 grade Celsius, atingând pentru prima dată punctul de îngheţ pe teritoriul cubanez şi reprezentând un nou record naţional de temperatură minimală, a transmis Institutul de Meterologie din Cuba pe pagina sa de Facebook.

Recordul anterior a fost de 0,6°C, măsurat în Bainoa, Mayabeque, pe 18 februarie 1996, care se învecinează cu Matanzas.

Centrul meteorologic din provincia Matanzas a confirmat prezenţa îngheţului la nivelul culturilor din zona staţiei „Indio Hatuey”, un fenomen rar întâlnit pe o insulă care are o climă tropicală.

Potrivit NDTV, Cuba ține evidența datelor meteorologice încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, însă datele au devenit mai fiabile începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Temperatura minimă istorică înregistrată pe insulă s-a produs în contextul unui front rece foarte intens care provine din America de Nord, aducând cu sine o masă de aer polar spre zona Mării Caraibilor.

O parte din Statele Unite se confruntă în ultima perioadă cu un ger intens, după ce o furtună masivă de iarnă a provocat zeci de morți și a lăsat fără curent electric sute de mii de persoane.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune, potrivit lui Mihai Voropchievici. Acești nativi vor radia de fericire în februarie 2026
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor