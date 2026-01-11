Prima pagină » Știri externe » Președintele Cubei, răspuns pentru Trump: Nimeni nu ne dictează ce să facem

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, răspunde amenințărilor lui Donald Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”.
Foto: presidencia.gob.cu
Cosmin Pirv
11 ian. 2026, 18:57, Știri externe

Președintele Cubei a afirmat duminică, într-o postare pe X, că „nimeni nu dictează ce să facem”, ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump.

Cuba este „o națiune liberă și independentă”, a scris el într-un mesaj publicat pe X.

„Cuba nu agresează, ci este agresată de Statele Unite de 66 de ani, și nu amenință, ci se pregătește, gata să-și apere patria până la ultima picătură de sânge”, a mai spus șeful statului, citat de Le Figaro.

Președintele american Donald Trump a îndemnat Cuba să „facă o înțelegere” cu Statele Unite, avertizând că fluxul de petrol din Venezuela către Havana se va opri.

„PETROLUL ȘI BANII NU VOR MAI AJUNGE ÎN CUBA – ZERO! Îi îndemn ferm să facă o înțelegere, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU”, a spus liderul de la Casa Albă.

