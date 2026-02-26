Kremlinul avertizează asupra escaladării tensiunilor din Cuba și cere soluții pentru problemele umanitare

„Situația din jurul Cubei, după cum putem vedea, se tensionează. Principalul lucru este componenta umanitară. Toate problemele umanitare care îi privesc pe cetățenii cubanezi trebuie rezolvate și nimeni nu ar trebui să creeze obstacole. În ceea ce privește securitatea în jurul insulei, este, desigur, foarte important ca toată lumea să rămână reținută și să se abțină de la orice acțiuni provocatoare”, a declarat Peskov joi, potrivit Reuters.

Comentariile oficialului rus au fost făcute în urma unui incident petrecut miercuri, când forțele cubaneze au ucis patru exilați și au rănit alți șase, după ce aceștia au pătruns în apele teritoriale ale Cubei la bordul unei bărci rapide înmatriculate în Florida.

Cu privire la incidentul de miercuri, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe a precizat: „Este o provocare agresivă, menită să escaladeze situația și să declanșeze un conflict”.

Situația umanitară din Cuba s-a agravat pe fondul măsurilor impuse de administrația Trump care a decis sancționarea navelor care transportă petrol către insulă și amenințând furnizorii cu tarife comerciale, deși Havana se află sub embargo american încă din anii 1960.

Pe fondul măsurilor, Venezuela, principalul furnizor de petrol al Cubei, a întrerupt livrările, iar ulterior acestea au fost suspendate și de Mexic, pe fondul amenințărilor cu tarife.