Danemarca va organiza alegeri parlamentare pe 24 martie. Frederiksen: „Vor fi alegeri decisive”

Danemarca va organiza alegeri parlamentare pe 24 martie, a anunțat joi premierul țării, Mette Frederiksen.

„Acestea vor fi alegeri decisive, deoarece în următorii patru ani noi, danezii și europenii, va trebui să ne descurcăm singuri. Trebuie să ne definim relația cu Statele Unite și trebuie să ne reînarmăm pentru a asigura pacea pe continentul nostru”, a spus Frederiksen, potrivit Reuters.

„Trebuie să rămânem uniți în Europa și trebuie să asigurăm viitorul Commonwealth-ului danez”, a spus ea, referindu-se la Regatul Danemarcei, care cuprinde Danemarca, Groenlanda, precum și Insulele Feroe.

Potrivit The Guardian, cererea lui Frederiksen a fost acceptată de regele Danemarcei.

Actualul guvern al Danemarcei este o coaliție formată din social-democrații lui Frederiksen, Partidul Liberal de centru-dreapta condus de ministrul apărării Troels Lund Poulsen și Moderații, conduși de Lars Lokke Rasmussen.

Potrivit unor sondaje, coaliția riscă să-și piardă majoritatea, în contextul în care partidele se repoziționează pe linii mai tradiționale de stânga-dreapta, notează Euractiv.

Alegerile generale din Danemarca trebuie să aibă loc cel puțin o dată la patru ani, dar acestea pot fi convocate de prim-ministru în orice moment. Ultimele alegeri au avut loc pe 1 noiembrie 2022.