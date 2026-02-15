Prima pagină » Știri externe » „Cred că dorința este aceeași”. Premierul danez consideră că Trump încă vrea să preia Groenlanda

„Cred că dorința este aceeași”. Premierul danez consideră că Trump încă vrea să preia Groenlanda

Premierul danez Mette Frederiksen consideră că președintele american Donald Trump încă dorește să preia Groenlanda, chiar dacă recent și-a retras amenințările de a o cuceri cu forța. „Cred că dorința este aceeași”, spune Frederiksen.
Mette Frederiksen. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
15 feb. 2026, 04:18, Știri externe

Premierul danez Mette Frederiksen a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că, în opinia sa, Donald Trump încă dorește să dețină Groenlanda.

„Din păcate, cred că dorința este aceeași. El este foarte serios în privința acestui subiect”, a spus Frederiksen, atunci când a fost întrebată dacă Trump încă dorește să dețină insula arctică, potrivit The Guardian.

„Toată lumea ne întreabă dacă suntem de părere că s-a terminat. Ei bine, nu, nu credem că s-a terminat”, a adăugat Frederiksen.

Premierul danez a declarat că țara este dispusă să colaboreze cu administrația Trump pentru a găsi o soluție, însă a subliniat că „există, desigur, aspecte în privința cărora nu se poate face niciun compromis”. Ea a menționat suveranitatea statului și integritatea teritorială ca fiind două dintre aceste aspecte.

Dorința lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei a provocat tensiuni între SUA și Europa. Luna trecută, liderul de la Casa Albă a renunțat la amenințările de a cuceri insula cu forța, după ce a încheiat ceea ce a numit un acord „cadru” cu șeful NATO, Mark Rutte.

În ultima perioadă, Trump insistă că Groenlanda este vitală pentru securitatea SUA și a NATO împotriva Rusiei și Chinei.

Potrivit France24, premierii din Danemarca și Groenlanda au declarat că presiunea asupra populației insulei este „inacceptabilă”.

