Cetățenii străini condamnați la închisoare în Danemarca ar putea fi expulzați

Vineri, Guvernul danez a anunțat o posibilă o reformă a politicii de deportare care prevede expulzarea din țară a cetățenilor străini condamnați la cel puțin un an de închisoare pentru viol sau vătămare corporală gravă.
30 ian. 2026, 22:38, Știri externe

Noile măsuri includ și controale mai stricte asupra străinilor fără reședință legală și introduc un nou dispozitiv de monitorizare la gleznă pentru cei care nu respectă obligațiile de raportare. Dacă vor fi aprobate, schimbările ar putea intra în vigoare de la 1 mai, potrivit Euronews. 

Primul-ministru al Danemarcei, Mette Frederiksen a precizat că guvernul său de coaliție de centru-dreapta acționează „neconvențional” și modifică legislația în loc să aștepte ca CEDO să se pronunțe în toate cazurile de deportare.

„Unii experți ar putea considera că încălcăm convenția prin această măsură. Noi vedem lucrurile exact invers”, a declarat oficiala.

În luna mai a anului trecut, nouă lideri europeni, alături de premierul danez, Mette Frederiksen, dar și premierul italian, Giorgia Meloni, au semnat o scrisoare deschisă în cadrul căreia au cerut reinterpretarea Convenției Drepturilor Omului.

„Întrucât majoritatea țărilor care au semnat convenția împărtășesc dorința Danemarcei de a schimba interpretarea, acum înăsprim și mai mult regulile”, a declarat Frederiksen într-o conferință de presă.

Oficiala a mai adăugat: „Când au fost elaborate regulile internaționale, nu cred că cineva și-a imaginat că cineva ar fugi din Orientul Mijlociu pentru a veni în cea mai bună țară din lume ca să înceapă să violeze femei”.

În prezent, în Danemarca, expulzările nu sunt automate în conformitate cu legislația actuală. Cu toate acestea, aproximativ 70 % dintre cetățenii străini care au fost condamnați la o pedeapsă cu închisoarea pentru minim un an, au fost expulzați din țară, potrivit Ministerului danez al Imigrărilor.

Ministrul danez Imigrărilor, Rasmus Stoklund, a declarat că, în ultimii cinci ani, 315 dintre acești infractori nu au fost expulzați.

