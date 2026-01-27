Danemarca și Groenlanda caută sprijin european la Berlin și Paris, după tensiunile generate de declarațiile lui Trump

Prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei au anunțat marți că vor merge la Berlin și Paris pentru a discuta cu liderii europeni, scrie Reuters.

Deplasarea lor vine în urma inițiativei lansate de președintele american Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

Demersul Statelor Unite a creat probleme în relațiile transatlantice și a grăbit discuțiile din Europa despre reducerea dependenței față de Washington.

Acest lucru se întâmplă chiar dacă Donald Trump a renunțat recent la amenințările comerciale și a exclus folosirea forței pentru a obține controlul asupra Groenlandei.

Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, și Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, urmează să aibă marți o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz.

Miercuri, cei doi se vor întâlni cu președintele Franței, Emmanuel Macron, conform agendei oficiale.

Franța anunță sprijin pentru Danemarca și Groenlanda

În cadrul întâlnirilor, cei doi lideri vor dezbate despre „situația actuală a politicii externe și necesitatea unei Europe consolidate”, potrivit biroului premierului danez.

Conflictul diplomatic dintre Danemarca și Statele Unite, ambele membre fondatoare ale NATO, a ridicat semne de întrebare în ultimele săptămâni cu privire la stabilitatea alianței.

Administrația de la Paris a transmis că Emmanuel Macron reafirmă sprijinul Franței pentru suveranitatea și integritatea teritorială ale Danemarcei și Groenlandei.