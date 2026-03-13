Avionul de realimentare prăbușit în Irak: Toți cei șase membri ai echipajului american au murit

Comandamentul Central al SUA a confirmat decesul celor doi membri rămași în urma incidentului din Irak, când un avion american de realimentare s-a prăbușit. Astfel, întregul echipaj și-a pierdut viața.

„S-a confirmat decesul tuturor celor șase membri ai echipajului unui avion american de realimentare KC-135 care s-a prăbușit în vestul Irakului. Avionul s-a prăbușit în timp ce survola spațiul aerian al forțelor aliate pe 12 martie, în cadrul operațiunii „Epic Fury””, este anunțul făcut de CENTCOM, într-o postare pe X.

Totodată, Comandamentul a adăugat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

„Identitatea militarilor nu va fi făcută publică decât după 24 de ore de la informarea rudelor apropiate”, a mai spus CENTCOM.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Anterior, în cursul dimineții, CENTCOM anunța că patru dintre cei șase membri ai echipajului aflați la bordul avionului de realimentare prăbușit în vestul Irakului au murit.