Prima pagină » Știri externe » Avionul de realimentare prăbușit în Irak: Toți cei șase membri ai echipajului american au murit

Toți cei șase membri americani ai echipajului au murit în urma prăbușirii unui avion de realimentare în Irak, a anunțat vineri Comandamentul Central al SUA. În cursul dimineții, CENTCOM anunțase că patru dintre cei șase membri ai echipajului au decedat.
KC-135. Sursa foto: Pexels
Diana Nunuț
13 mart. 2026, 16:58, Știri externe

Comandamentul Central al SUA a confirmat decesul celor doi membri rămași în urma incidentului din Irak, când un avion american de realimentare s-a prăbușit. Astfel, întregul echipaj și-a pierdut viața.

„S-a confirmat decesul tuturor celor șase membri ai echipajului unui avion american de realimentare KC-135 care s-a prăbușit în vestul Irakului. Avionul s-a prăbușit în timp ce survola spațiul aerian al forțelor aliate pe 12 martie, în cadrul operațiunii „Epic Fury””, este anunțul făcut de CENTCOM, într-o postare pe X.

Totodată, Comandamentul a adăugat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

„Identitatea militarilor nu va fi făcută publică decât după 24 de ore de la informarea rudelor apropiate”, a mai spus CENTCOM.

Anterior, în cursul dimineții, CENTCOM anunța că patru dintre cei șase membri ai echipajului aflați la bordul avionului de realimentare prăbușit în vestul Irakului au murit.

