SUA și-au modificat regulile de angajament pentru forțele sale militare din Orientul Mijlociu. Acestea au acum permisiunea de a ataca ținte care reprezintă o „amenințare imediată pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, a relatat jurnalistul Axios, Barak Ravid, citând un oficial american de rang înalt.

Permisul se aplică ambarcațiunilor rapide ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și lansatoarelor de rachete iraniene, a anunțat Ravid pe rețeaua de socializare X.

Strâmtoarea Ormuz a fost blocată de când a început operațiunea militară americană și israeliană împotriva Iranului, în februarie.

Pe 3 mai, președintele american Donald Trump a anunțat Operațiunea Proiectul Libertate în Strâmtoare, programată să înceapă astăzi. Scopul principal al operațiunii este de a îndepărta navele blocate în strâmtoare de la începutul blocadei.

Astăzi, IRGC a refuzat accesul navelor de război americane și israeliene.

Noile evoluții: două nave sub pavilion SUA au ieșit prin Strâmtoare