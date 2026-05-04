Prima pagină » Știrile zilei » Axios: Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz. În cine pot trage americanii. Noile evoluții

Axios: Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz. În cine pot trage americanii. Noile evoluții

Forțele americane au primit permisiunea de a ataca ținte care amenință navele din Strâmtoarea Ormuz, dezvăluie Axios.
Axios: Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz. În cine pot trage americanii. Noile evoluții
Sorina Matei
04 mai 2026, 18:09, Știri externe

SUA și-au modificat regulile de angajament pentru forțele sale militare din Orientul Mijlociu. Acestea au acum permisiunea de a ataca ținte care reprezintă o „amenințare imediată pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, a relatat jurnalistul Axios, Barak Ravid, citând un oficial american de rang înalt.

Permisul se aplică ambarcațiunilor rapide ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și lansatoarelor de rachete iraniene, a anunțat Ravid pe rețeaua de socializare X.

Strâmtoarea Ormuz a fost blocată de când a început operațiunea militară americană și israeliană împotriva Iranului, în februarie.

Pe 3 mai, președintele american Donald Trump a anunțat Operațiunea Proiectul Libertate în Strâmtoare, programată să înceapă astăzi. Scopul principal al operațiunii este de a îndepărta navele blocate în strâmtoare de la începutul blocadei.

Astăzi, IRGC a refuzat accesul navelor de război americane și israeliene.

Noile evoluții: două nave sub pavilion SUA au ieșit prin Strâmtoare

Două nave comerciale sub pavilion american au ieșit luni din Golf prin Strâmtoarea Ormuz cu asistența Marinei SUA, a anunțat CENTCOM într-un comunicat.
Acestea au fost primele două nave care au tranzitat strâmtoarea de când armata americană a lansat „Proiectul Libertate” pentru a „ghida” navele luni dimineață.
CENTCOM a declarat că distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA au tranzitat, de asemenea, luni din Marea Arabiei prin Strâmtoarea Ormuz și operează în prezent în Golf.
  • „Forțele americane sprijină activ eforturile de restabilire a tranzitului pentru transportul maritim comercial”, a adăugat CENTCOM.
  • Un oficial american a declarat că cele două nave nu au fost escortate, ci au navigat printr-o zonă defensivă desemnată. Iranienii nu au tras asupra navelor.
  • Oficialul american a declarat că regulile de angajament pentru forțele americane din regiune au fost modificate . Acestea au fost autorizate să atace imediat navele care traversează strâmtoarea, cum ar fi ambarcațiunile rapide ale IRGC sau pozițiile de rachete iraniene.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru Fox News că SUA „deschid” strâmtoarea. El a susținut că armata americană are „control absolut” asupra căii navigabile, dar va trage „doar atunci când va fi atacată” de iranieni.
Luni, forțele armate iraniene au declarat într-un comunicat că „acțiunile agresive ale SUA nu vor face decât să complice situația actuală” și să pună în pericol securitatea navelor din Golf.
  • Acesta a cerut tuturor navelor comerciale și petrolierelor să se abțină de la trecerea prin strâmtoare fără coordonare cu armata iraniană.
  • Agenția de știri iraniană Fars, afiliată IRGC, a susținut că două rachete iraniene au lovit luni o navă a marinei americane care încerca să traverseze strâmtoarea .
  • După ce CENTCOM a negat această afirmație, IRGC a declarat că a tras „focuri de avertisment” în direcția navei marinei americane.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor