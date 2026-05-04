Duelul din Strâmtoarea Ormuz: Iranul spune că a blocat navele SUA și Israelului, Pentagonul neagă că Iranul a tras

Publicația notează că fregata Marinei SUA naviga cu încălcarea reglementărilor de navigație și siguranță în apropiere de Jask și a ignorat avertismentele iraniene. Potrivit surselor agenției, nava americană a fost forțată să își schimbe cursul după atac.

Agenția de știri iraniană Fars , citând două surse, relatează că Forțele Armate Iraniene au lansat două rachete asupra unei nave de război americane care urma să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a împiedicat distrugătoarele americane și israeliene să intre în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat serviciul de presă al IRGC .

Ali Abdollahi, un comandant militar de rang înalt iranian, a avertizat „toate navele comerciale și petrolierele să se abțină de la orice încercare de tranzit fără coordonare cu forțele armate”, a relatat presa de stat iraniană.

„Avertizăm că orice forță armată străină — în special armata americană agresivă — care intenționează să se apropie sau să intre în Strâmtoarea Ormuz, va fi vizată și atacată”, a adăugat el.

SUA neagă relatările conform cărora rachetele iraniene ar fi lovit fregata, a relatat corespondentul Axios, Barak Ravid, pe rețelele de socializare .

Cu o zi înainte, președintele american Donald Trump a anunțat Operațiunea Proiectul Libertate în Strâmtoarea Ormuz, programată să înceapă pe 4 mai. Scopul principal al operațiunii este de a îndepărta navele blocate în strâmtoare în urma blocadei. Domnul Trump a promis, de asemenea, că va răspunde cu forță oricărei rezistențe la „acest proces umanitar”.

Iranul a respins ultima încercare a președintelui Trump de a rupe blocada de facto asupra Strâmtorii Ormuz, amenințând luni că va ataca navele de război americane și orice navă comercială care ar încerca să tranziteze calea navigabilă fără permisiunea sa.

Prețurile petrolului au crescut luni, iar acțiunile au scăzut în tranzacțiile volatile, pe măsură ce investitorii au reacționat la incertitudinea persistentă cu privire la transportul maritim prin Strâmtoare.

Pakistanul a declarat luni că a facilitat transferul a 22 de membri ai echipajului de pe o navă iraniană pe care Marina SUA a confiscat-o luna trecută, descriind mișcarea ca fiind o „măsură de consolidare a încrederii” coordonată cu Washingtonul și Teheranul.