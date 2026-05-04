Iranul amenință cu riposte dacă forțele americane încearcă să se apropie de Strâmtoarea Ormuz

Armata iraniană a declarat că va ataca forțele americane dacă acestea vor încerca să se apropie de Strâmtoarea Ormuz sau să intre în aceasta, potrivit AlJazeera.

Avertismentul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat o misiune navală, denumită Proiectul Libertate, pentru a ghida navele blocate în afara Strâmtorii Ormuz, operațiunile urmând să înceapă în următoarele ore.

Propunerea Teheranului e „inacceptabilă”

Ministerul de Externe al Iranului declară că evaluează răspunsul Washingtonului la cea mai recentă propunere în 14 puncte de a pune capăt războiului.

Reamintim, Iranul a înaintat Statelor Unite o nouă propunere în 14 puncte, cea mai recentă măsură diplomatică pentru a pune capăt definitiv războiului , care a expus limitele dominației militare americane și a zdruncinat economia globală.

Trump a numit propunerea Teheranului „inacceptabilă”.

Israelul continuă să bombardeze Libanul, rănind cinci medici și și-a extins zona de control în Gaza anunțând așa-numita „Linie Portocalie”.