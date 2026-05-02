Oficial iranian, pentru Reuters: Ce prevedea propunerea Teheranului transmisă Washingtonului, care a fost respinsă de Trump

Propunerea transmisă de Teheran Washingtonului, care a fost respinsă de președintele american Donald Trump, ar permite reluarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz și ar pune capăt blocadei impuse de SUA asupra Iranului. De asemenea, negocierile privind programul nuclear al Iranului ar fi fost lăsate pentru o etapă ulterioară, a declarat sâmbătă un înalt oficial iranian pentru Reuters, sub protecția anonimatului.

Acesta a mai declarat pentru sursa citată că Teheranul consideră că ultima sa propunere de a amâna negocierile nucleare constituie o schimbare semnificativă, pentru a facilita ajungerea la un acord.

Conform propunerii, războiul s-ar încheia cu garanția că Israelul și SUA nu vor mai ataca. În acest sens, Iranul ar deschide strâmtoarea, iar Statele Unite ar ridica blocada.

Vineri, Trump a declarat că „nu este mulțumit” de ultima propunere înaintată de Iran în negocierile privind încheierea conflictului dintre cele două țări.

„Ei vor să facă o înțelegere, dar nu sunt mulțumit de ea, așa că vom vedea ce se întâmplă”, a spus Donald Trump, potrivit Associated Press.

Washingtonul spune că războiul nu se va încheia fără un acord privind programul nuclear al Teheranului

Informația vine în contextul în care Washingtonul a spus de mai multe ori că războiul nu se va încheia fără un acord care să împiedice Iranul să obțină o armă nucleară. În replică, Teheranul a susținut în repetate rânduri că programul său nuclear este pașnic.

Statele Unite și Israelul și-au suspendat campania de bombardamente împotriva Iranului în urmă cu o lună și, în ciuda acestui lucru, încă nu s-a ajuns la vreun acord pentru a pune capăt războiului.

La începutul acestei săptămâni, și publicația Axios relata, citând mai multe surse, că Iranul a propus redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea războiului, amânând în același timp negocierile despre programul nuclear pentru o etapă ulterioară