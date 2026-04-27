Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz-surse

Diplomații iranieni le-au făcut americanilor o propunere neașteptată privind încheierea conflictului. Conform unor surse, iranienii propun încheierea luptelor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul amânării discuțiilor despre programul nuclear al Iranului.
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz-surse
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
27 apr. 2026, 07:24, Politic

Iranul a propus redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea războiului, amânând în același timp negocierile despre programul nuclear pentru o etapă ulterioară, susține Axios care citează mai multe surse.

Propunerea a fost transmisă SUA prin intermediul unor mediatori, inclusiv Pakistan. Sursele anunță că planul urmărește să ocolească dezacordurile privind programul de îmbogățire a uraniului și să obțină un acord rapid, axat pe ridicarea blocadei și restabilirea traficului maritim.

Conform propunerii, un armistițiu ar fi prelungit pentru o perioadă lungă de timp sau ar deveni permanent, în timp ce discuțiile nucleare ar putea începe numai după redeschiderea strâmtorii și ridicarea restricțiilor.

Un oficial american și câteva surse au declarat că oficialii de la Casa Albă au primit propunerea, dar nu se știe dacă o vor accepta.

Președintele SUA, Donald Trump, va organiza luni o întâlnire cu înalți oficiali ai securității naționale pentru a discuta despre impasul în negocieri și despre posibilele măsuri următoare.

Trump a declarat că preferă menținerea blocadei navale asupra porturilor iraniene pentru a crește presiunea asupra Teheranului.

Eforturile diplomatice s-au intensificat în weekend. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a purtat discuții la Islamabad, Pakistan, și Muscat, Oman. De asemenea, luni el a ajuns la Sankt Petersburg, Rusia, pentru a purta discuții cu președintele rus Vladimir Putin și cu alți înalți oficiali.

