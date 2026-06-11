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Armata americană anunță că niciuna dintre navele sale de război nu a fost lovită în Strâmtoarea Ormuz

Armata americană dezminte rapoartele inițiale transmise de presa de stat din Iran, care indicau că navele americane aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz au fost ținta unor rachete și drone lansate de forțele armate iraniene.
Armata americană anunță că niciuna dintre navele sale de război nu a fost lovită în Strâmtoarea Ormuz
O navă trece prin Strâmtoarea Ormuz. Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: ABACAPRESS/Hepta
Diana Nunuț
11 iun. 2026, 07:56, Știri externe
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Armata americană respinge informațiile transmise de presa de stat din Iran, potrivit cărora navele americane aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz au fost ținta unor rachete și drone lansate de forțele armate iraniene.

„AFIRMAȚIE: Surse media iraniene susțin că Iranul a atacat o navă de război americană în Strâmtoarea Hormuz. FALS / ADEVĂR: Nicio navă de război americană nu a fost lovită”, a scris CENTCOM într-o postare pe X.

Informația vine după ce în cursul nopții de miercuri spre joi, forțele Comandamentului Central al Statelor Unite ale Americii (CENTCOM) au lansat noi atacuri asupra mai multor ținte din Iran, la ordinul președintelui american, ca răspuns la ceea ce Washingtonul a descris drept „agresiunea continuă și neprovocată” a Teheranului.

La rândul său, Iran a anunțat atacuri de represalii asupra a 18 „ținte semnificative” din regiunea Golfului, inclusiv asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuweit.

Tensiunile dintre SUA și Iran au escaladat

Aceste atacuri au avut loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran, după ce administrația americană a acuzat Iranul că a provocat doborârea unui elicopter militar american de tip Apache în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Miercuri, președintele american Donald Trump avertiza, într-o discuție cu jurnaliștii în Biroul Oval, că Iranul urmează să fie atacat „foarte dur” de SUA.

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