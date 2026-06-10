Armata americană a lansat noi atacuri asupra unor ținte din Iran / Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz

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Iranul a anunțat joi închiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim, inclusiv pentru petroliere și nave comerciale, după noile atacuri lansate de Statele Unite ale Americii asupra unor obiective iraniene.

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„Forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze lovituri suplimentare de autoapărare astăzi, la ora 17:15 ET (n.r. – 00:15, ora României), împotriva mai multor ținte din Iran, la ordinul comandantului suprem. Loviturile sunt un răspuns la agresiunea continuă și neprovocată a Iranului”, a transmis CENTCOM.

Noile atacuri intervin pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran, după ce administrația americană a acuzat Iranul că a provocat doborârea unui elicopter militar american de tip Apache în apropierea Strâmtorii Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au fost salvați nevătămați.

Președintele american a declarat anterior că Statele Unite sunt obligate să răspundă incidentului, miercuri SUA lansând atacuri asupra unor obiective din Iran drept „răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului”.

Donald Trump anunțase că urmează ca și joi SUA să atace Iranul „foarte dur”.