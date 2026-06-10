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Armata americană a lansat noi atacuri asupra unor ținte din Iran / Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz

Forțele Comandamentului Central al Statelor Unite ale Americii (CENTCOM) au lansat noi atacuri asupra mai multor ținte din Iran, la ordinul președintelui american, ca răspuns la ceea ce Washingtonul a descris drept „agresiunea continuă și neprovocată” a Teheranului.
Armata americană a lansat noi atacuri asupra unor ținte din Iran / Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz
Sursa foto: MBDA via ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
11 iun. 2026, 02:35, Știri externe
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UPDATE

Iranul a anunțat joi închiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim, inclusiv pentru petroliere și nave comerciale, după noile atacuri lansate de Statele Unite ale Americii asupra unor obiective iraniene.

Știrea inițială

„Forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze lovituri suplimentare de autoapărare astăzi, la ora 17:15 ET (n.r. – 00:15, ora României), împotriva mai multor ținte din Iran, la ordinul comandantului suprem. Loviturile sunt un răspuns la agresiunea continuă și neprovocată a Iranului”, a transmis CENTCOM.

Noile atacuri intervin pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran, după ce administrația americană a acuzat Iranul că a provocat doborârea unui elicopter militar american de tip Apache în apropierea Strâmtorii Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au fost salvați nevătămați.

Președintele american a declarat anterior că Statele Unite sunt obligate să răspundă incidentului, miercuri SUA lansând atacuri asupra unor obiective din Iran drept „răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului”.

Donald Trump anunțase că urmează ca și joi SUA să atace Iranul „foarte dur”.

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