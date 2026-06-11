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Armata SUA anunță încheierea noii serii de atacuri aeriene asupra Iranului

Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a anunțat că noua serie de atacuri aeriene lansate împotriva unor ținte din Iran a fost finalizată.
Armata SUA anunță încheierea noii serii de atacuri aeriene asupra Iranului
sursă foto: captură video
Petre Apostol
11 iun. 2026, 04:24, Știri externe
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„Noua rundă de atacuri aeriene împotriva Iranului a fost încheiată”, a transmis CENTCOM.

Potrivit unui comunicat al CENTCOM, atacurile au vizat capacități militare iraniene de supraveghere, sisteme de comunicații și instalații de apărare antiaeriană din mai multe zone ale Iranului.

Operațiunea a implicat mijloace ale Corpului Pușcașilor Marini, Forțelor Aeriene și Marinei SUA, care au folosit muniție de precizie împotriva unor obiective considerate amenințări la adresa militarilor americani și a navelor comerciale care tranzitează apele regiunii.

„Loviturile sunt un răspuns la agresiunea neprovocată și continuă a Iranului. Forțele SUA rămân vigilente, letale și pregătite”, se arată în comunicat.

Anunțul intervine după ce Statele Unite ale Americii au lansat joi noi atacuri asupra unor ținte iraniene, pentru a doua zi la rând.

La rândul său, Iranul a anunțat ulterior atacuri de represalii asupra a 18 „ținte semnificative” din regiunea Golfului, inclusiv asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuweit.

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