Prima pagină » Știri externe » Casa Albă: Trump păstrează „toate opțiunile” în privința Iranului. Liderul SUA amână extinderea operațiunilor militare

Casa Albă: Trump păstrează „toate opțiunile” în privința Iranului. Liderul SUA amână extinderea operațiunilor militare

Casa Albă a transmis duminică un mesaj potrivit căruia președintele Donald Trump continuă să ia în calcul toate opțiunile în relația cu Iranul, respingând informațiile potrivit cărora ar fi renunțat temporar la planurile de extindere a operațiunilor militare. Administrația americană susține că soluția diplomatică rămâne preferată, însă avertizează că va răspunde dacă Teheranul își continuă acțiunile împotriva aliaților sau în Strâmtoarea Ormuz.
Casa Albă: Trump păstrează „toate opțiunile” în privința Iranului. Liderul SUA amână extinderea operațiunilor militare
Mediafax FOTO
Maria Miron
26 iul. 2026, 06:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că Donald Trump „a fost întotdeauna consecvent în a spune că preferă o soluție diplomatică, dar continuă să păstreze toate opțiunile dacă Iranul își continuă activitățile teroriste în Strâmtoarea Hormuz sau împotriva aliaților”, potrivit Fox News.

Casa Albă: Teheranul ar trebui să revină la negocieri

Cheung a adăugat că, după sancțiunile care „au paralizat economia Iranului” și cele 13 zile consecutive de lovituri asupra unor ținte militare, Teheranul ar trebui să revină la negocieri. „Ar fi înțelept ca Iranul să lucreze la un acord negociat. În caz contrar, știe ce se va întâmpla”, a afirmat oficialul.

Riscurile care au schimbat planurile lui Trump

Reacția Casei Albe a venit după ce presa americană a relatat că Donald Trump a decis, cel puțin pentru moment, să amâne o escaladare majoră a campaniei militare împotriva Iranului. Președintele american ar fi fost convins de avertismentele oficialilor din administrație și ale conducerii militare în ceea ce privește riscul extinderii conflictului.

Una dintre principalele preocupări ale administrației americane este scăderea stocurilor de interceptoare Patriot și a altor muniții de apărare antiaeriană din Orientul Mijlociu. Discuțiile de la Casa Albă s-au concentrat asupra acestor rezerve, mai ales după ce trei militari americani au fost uciși în Iordania, în urma unui atac cu rachetă iraniană care a depășit sistemele de apărare antiaeriană ale SUA.

Potrivit The New York Times, generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a avertizat că reluarea unei campanii militare de amploare împotriva Iranului este posibilă, însă ar reduce semnificativ stocurile de interceptoare aflate la dispoziția Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), responsabil de operațiunile din Orientul Mijlociu.

Oficialii americani se tem, de asemenea, de extinderea războiului în regiune, de vulnerabilitatea aliaților din Golf în fața unor represalii iraniene și de impactul economic pe care l-ar putea avea un conflict de amploare.

Deși Pentagonul pregătise mai multe opțiuni pentru intensificarea loviturilor asupra infrastructurii militare iraniene, Donald Trump ar fi ales, deocamdată, să continue presiunea prin sancțiuni și să lase deschisă calea negocierilor diplomatice, a dezvăluit duminică cotidianul american.

Recomandarea video

Povestea din spatele coafurii lui Cucurella: „Mama mă recunoștea pe teren” / Despre fiul său, diagnosticat cu autism: ”Nimeni nu are o viață perfectă. Dacă ai un copil cu autism, totul este mai complicat”
G4Media
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
GSP.ro
Replici acide între Radu Ștefan Oprea și Radu Miruță pe tema contractului cu Rheinmetall. Social-democratul acuză că se pierd bani europeni, ministrul USR susține că s-a renegociat corect
Gandul
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
Am intrat în Muzeul Recordurilor Românești. Locul din București unde se ascund un milion de povești și cele mai spectaculoase colecții din lume
Libertatea
Vrei să te muți la munte? Un sat din Europa plătește până la 21.000 de dolari noilor locuitori și oferă ajutor financiar lunar
CSID
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia