Casa Albă: Trump păstrează „toate opțiunile” în privința Iranului. Liderul SUA amână extinderea operațiunilor militare

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că Donald Trump „a fost întotdeauna consecvent în a spune că preferă o soluție diplomatică, dar continuă să păstreze toate opțiunile dacă Iranul își continuă activitățile teroriste în Strâmtoarea Hormuz sau împotriva aliaților”, potrivit Fox News.

Casa Albă: Teheranul ar trebui să revină la negocieri

Cheung a adăugat că, după sancțiunile care „au paralizat economia Iranului” și cele 13 zile consecutive de lovituri asupra unor ținte militare, Teheranul ar trebui să revină la negocieri. „Ar fi înțelept ca Iranul să lucreze la un acord negociat. În caz contrar, știe ce se va întâmpla”, a afirmat oficialul.

Riscurile care au schimbat planurile lui Trump

Reacția Casei Albe a venit după ce presa americană a relatat că Donald Trump a decis, cel puțin pentru moment, să amâne o escaladare majoră a campaniei militare împotriva Iranului. Președintele american ar fi fost convins de avertismentele oficialilor din administrație și ale conducerii militare în ceea ce privește riscul extinderii conflictului.

Una dintre principalele preocupări ale administrației americane este scăderea stocurilor de interceptoare Patriot și a altor muniții de apărare antiaeriană din Orientul Mijlociu. Discuțiile de la Casa Albă s-au concentrat asupra acestor rezerve, mai ales după ce trei militari americani au fost uciși în Iordania, în urma unui atac cu rachetă iraniană care a depășit sistemele de apărare antiaeriană ale SUA.

Potrivit The New York Times, generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a avertizat că reluarea unei campanii militare de amploare împotriva Iranului este posibilă, însă ar reduce semnificativ stocurile de interceptoare aflate la dispoziția Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), responsabil de operațiunile din Orientul Mijlociu.

Oficialii americani se tem, de asemenea, de extinderea războiului în regiune, de vulnerabilitatea aliaților din Golf în fața unor represalii iraniene și de impactul economic pe care l-ar putea avea un conflict de amploare.

Deși Pentagonul pregătise mai multe opțiuni pentru intensificarea loviturilor asupra infrastructurii militare iraniene, Donald Trump ar fi ales, deocamdată, să continue presiunea prin sancțiuni și să lase deschisă calea negocierilor diplomatice, a dezvăluit duminică cotidianul american.