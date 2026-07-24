Centre de comandă militare și rețele de comunicații, printre țintele vizate de SUA în a 13-a noapte consecutivă de atacuri în Iran

Potrivit comunicatului Comandamentului Central al Statelor Unite ale Americii (CENTCOM), au fost vizate centre de comandă militare, depozite de drone, rețele de comunicații, instalații de supraveghere de coastă și capacități maritime ale Iranului. Acțiunea militară s-a încheiat la ora 04:00.

CENTCOM afirmă că obiectivul operațiunilor este diminuarea amenințării pe care Iranul o reprezintă pentru navigatorii civili și pentru navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante culoare maritime pentru transportul mondial de petrol.

„Strâmtoarea internațională rămâne deschisă navigației, în pofida atacurilor recente ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Navele comerciale continuă să tranziteze liber strâmtoarea, cu sprijinul armatei americane”, se arată în comunicat.

Comandamentul american precizează că peste 50.000 de militari americani sunt desfășurați în prezent în Orientul Mijlociu.

Campania de atacuri aeriene a fost lansată după ce administrația de la Washington a acuzat Iranul că amenință libertatea de navigație în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz, inclusiv prin atacuri asupra navelor comerciale și prin sprijinul acordat grupărilor aliate din regiune, precum rebelii houthi din Yemen. Iranul susține că acționează pentru apărarea intereselor sale de securitate.