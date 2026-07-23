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SUA încheie a 12-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului. Baze militare și depozite de rachete vizate

Statele Unite ale Americii au anunțat joi dimineață că au încheiat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran, pentru a 12-a noapte consecutiv.
SUA încheie a 12-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului. Baze militare și depozite de rachete vizate
sursă foto: CENTCOM
Petre Apostol
23 iul. 2026, 06:25, Știri externe
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Atacurile s-au încheiat la ora 05:30, potrivit unui comunicat al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Conform armatei americane, au fost vizate capacități maritime iraniene, depozite de rachete și drone, instalații de supraveghere de coastă și sisteme de apărare antiaeriană.

Comandamentul american susține că operațiunea are ca scop reducerea capacității Teheranului de a amenința transportul maritim.

„Atacurile reduc și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navigatorii civili și navele comerciale”, se arată în comunicat.

CENTCOM precizează că, pe parcursul acestei luni, forțele americane au atacat zeci de obiective militare iraniene și au reluat blocada maritimă împotriva Iranului.

„Până în prezent, CENTCOM a redirecționat nouă nave comerciale și a imobilizat una pentru a împiedica navele să intre sau să părăsească porturile iraniene”, afirmă armata americană.

Potrivit comunicatului, peste 50.000 de militari americani sunt desfășurați în Orientul Mijlociu.

„Peste 50.000 de militari americani operează în întregul Orient Mijlociu și rămân extrem de vigilenți, concentrați, letali și pregătiți”, a transmis CENTCOM.

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