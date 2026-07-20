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SUA anunță o nouă serie de atacuri asupra Iranului, vizând zona Strâmtorii Ormuz

Armata Statelor Unite ale Americii a lansat luni o nouă serie de atacuri asupra Iranului, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), în contextul escaladării confruntării militare din Orientul Mijlociu.
SUA anunță o nouă serie de atacuri asupra Iranului, vizând zona Strâmtorii Ormuz
sursă foto: Nasa/dpa
Petre Apostol
20 iul. 2026, 23:42, Știri externe
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„Astăzi, la ora 16:00 ET (ora 23:00, ora României), forțele americane au început o nouă rundă de lovituri asupra Iranului, la ordinul comandantului suprem”, a transmis CENTCOM într-un mesaj publicat pe platforma X.

Potrivit armatei americane, atacurile au ca obiectiv „degradarea suplimentară a capacităților militare iraniene utilizate pentru atacarea transportului comercial în Strâmtoarea Ormuz”, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exporturile mondiale de petrol.

Anunțul vine la scurt timp după ce Garda Revoluționară iraniană (IRGC) a afirmat că a interceptat o rachetă de croazieră americană deasupra districtului Rudbar-e Jonubi, din provincia Kerman.

Tot luni seară, agenția iraniană Fars a relatat despre mai multe explozii produse în apropierea orașului Sirik, în provincia Hormozgan, fără ca autoritățile să precizeze cauza acestora.

Escaladarea militară are loc pe fondul extinderii tensiunilor în Orientul Mijlociu. Iordania a anunțat că a interceptat trei rachete lansate din Iran, iar Emiratele Arabe Unite au condamnat atacurile iraniene cu rachete și drone asupra Bahrainului și Kuweitului.

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