Sondaj SUA: 79% dintre americani cred că războiul cu Iranul va continua / Încrederea în Trump se prăbușește

Sondajul Reuters / Ipsos, finalizat duminică, a reliefat că 79% dintre respondenți cred că implicarea militară a SUA în Iran „va continua pentru o perioadă extinsă de timp”, față de 65% la sfârșitul lunii martie. Doar 18% dintre respondenți au declarat că războiul se va „încheia destul de repede, în câteva săptămâni”.

Aproximativ 37% dintre respondenți au aprobat atacurile militare americane împotriva Iranului, pe care Washingtonul le-a reluat pe 26 iunie ca răspuns la ceea ce a numit atacuri iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.019 adulți americani la nivel național și a avut o marjă de eroare de aproximativ patru puncte procentuale.

Atacuri succesive cu drone și rachete

Trump a declarat luni că Statele Unite reinstaurează blocada asupra transporturilor maritime iraniene din Golf și că vor primi rambursarea a 20% pentru toate mărfurile care tranzitează strâmtoarea, după ce Teheranul a anunțat că a închis această cale navigabilă vitală, iar cele două părți au efectuat mai multe atacuri succesive cu rachete și drone.

Cele mai recente ostilități pun și mai mult la îndoială un acord interimar semnat luna trecută pentru redeschiderea strâmtorii și oprirea războiului, în timp ce părțile au continuat negocierile timp de 60 de zile. Trump a declarat că el consideră că armistițiul s-a încheiat, lăsând în același timp deschisă ușa pentru discuții ulterioare.

Unul din doi americani nu crede că războiul a meritat costurile

Șaizeci la sută dintre respondenții la sondaj au spus că se așteptau ca prețurile la benzină să crească în anul următor ca urmare a războiului. Jumătate au spus că cred că războiul nu și-a meritat costurile.

Încrederea în Trump se prăbușește

Gradul de aprobare al lui Trump s-a apropiat de cele mai scăzute niveluri ale carierei sale politice de la începutul conflictului, strategii republicani avertizând că creșterea costurilor vieții a neutralizat beneficiile politice ale reducerilor sale de impozite.

Prețurile mai mari ale gazului și preocupările legate de costul vieții reprezintă un risc politic pentru Partidul Republican al lui Trump înainte de alegerile intermediare din noiembrie, în care riscă să-și piardă majoritatea Camerei și, posibil, de asemenea, Senatul.