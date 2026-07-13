Un mort și opt răniți după ce două petroliere au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz. Emiratele amenință cu un răspuns

Incidentul s-a produs pe ruta sudică de navigație din Strâmtoarea Ormuz, în apele teritoriale ale Omanului.

Marinarul care și-a pierdut viața era cetățean indian. Alte opt persoane au fost rănite: șase cetățeni indieni și doi cetățeni ucraineni. Patru dintre răniți se află în stare gravă, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite.

Emiratele Arabe Unite: „Un atac nerușinat”

Ministerul Apărării de la Abu Dhabi a condamnat atacul, pe care l-a calificat drept o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității și stabilității întregii regiuni.

Autoritățile emirateze au avertizat că statul își rezervă dreptul de a răspunde și de a adopta toate măsurile considerate necesare pentru protejarea teritoriului, populației și intereselor sale.

„Statul își rezervă dreptul deplin de a răspunde acestei escaladări și de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea teritoriilor, a cetățenilor și a rezidenților săi, asigurând astfel apărarea suveranității, securității și stabilității sale, precum și protejarea intereselor și capacităților naționale”, se arată în comunicatul ministerului.

Instituția a precizat că forțele Emiratelor Arabe Unite se află în stare de alertă maximă și sunt pregătite să contracareze orice acțiune care ar putea afecta securitatea și stabilitatea țării.

Statele Unite au început o nouă serie de atacuri asupra Iranului

Atacul asupra celor două petroliere a fost anunțat la scurt timp după ce Comandamentul Central al armatei americane, CENTCOM, a confirmat începerea celei de-a treia nopți consecutive de lovituri asupra Iranului.

Operațiunea a fost declanșată la ordinul președintelui Donald Trump, potrivit comandamentului american.

CENTCOM a transmis că loviturile vor continua să impună „un cost greu” forțelor iraniene și să le reducă capacitatea de a ataca civili și nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Una dintre cele mai importante rute energetice din lume

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, leagă Golful Persic de Golful Oman și de Marea Arabiei. Este considerată unul dintre cele mai importante puncte de tranzit maritim pentru petrol la nivel mondial.

Prin această rută trece o parte semnificativă din petrolul transportat pe mare la nivel global. Orice blocare sau reducere semnificativă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz riscă să afecteze exporturile unor mari producători precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak și Qatar și să provoace creșteri puternice ale prețurilor petrolului și gazelor naturale.