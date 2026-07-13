Prima pagină » Știri externe » Un mort și opt răniți după ce două petroliere au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz. Emiratele amenință cu un răspuns

Un mort și opt răniți după ce două petroliere au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz. Emiratele amenință cu un răspuns

Un membru al echipajului a murit, iar alte opt persoane au fost rănite după ce două petroliere au fost lovite de rachete iraniene în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite. Atacul marchează o nouă escaladare a conflictului din regiune și coincide cu reluarea bombardamentelor americane asupra Iranului.
Un mort și opt răniți după ce două petroliere au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz. Emiratele amenință cu un răspuns
Gabriel Negreanu
14 iul. 2026, 02:30, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a produs pe ruta sudică de navigație din Strâmtoarea Ormuz, în apele teritoriale ale Omanului.

Marinarul care și-a pierdut viața era cetățean indian. Alte opt persoane au fost rănite: șase cetățeni indieni și doi cetățeni ucraineni. Patru dintre răniți se află în stare gravă, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite.

Emiratele Arabe Unite: „Un atac nerușinat”

Ministerul Apărării de la Abu Dhabi a condamnat atacul, pe care l-a calificat drept o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității și stabilității întregii regiuni.

Autoritățile emirateze au avertizat că statul își rezervă dreptul de a răspunde și de a adopta toate măsurile considerate necesare pentru protejarea teritoriului, populației și intereselor sale.

„Statul își rezervă dreptul deplin de a răspunde acestei escaladări și de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea teritoriilor, a cetățenilor și a rezidenților săi, asigurând astfel apărarea suveranității, securității și stabilității sale, precum și protejarea intereselor și capacităților naționale”, se arată în comunicatul ministerului.

Instituția a precizat că forțele Emiratelor Arabe Unite se află în stare de alertă maximă și sunt pregătite să contracareze orice acțiune care ar putea afecta securitatea și stabilitatea țării.

Statele Unite au început o nouă serie de atacuri asupra Iranului

Atacul asupra celor două petroliere a fost anunțat la scurt timp după ce Comandamentul Central al armatei americane, CENTCOM, a confirmat începerea celei de-a treia nopți consecutive de lovituri asupra Iranului.

Operațiunea a fost declanșată la ordinul președintelui Donald Trump, potrivit comandamentului american.

CENTCOM a transmis că loviturile vor continua să impună „un cost greu” forțelor iraniene și să le reducă capacitatea de a ataca civili și nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Una dintre cele mai importante rute energetice din lume

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, leagă Golful Persic de Golful Oman și de Marea Arabiei. Este considerată unul dintre cele mai importante puncte de tranzit maritim pentru petrol la nivel mondial.

Prin această rută trece o parte semnificativă din petrolul transportat pe mare la nivel global. Orice blocare sau reducere semnificativă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz riscă să afecteze exporturile unor mari producători precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak și Qatar și să provoace creșteri puternice ale prețurilor petrolului și gazelor naturale.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
GSP.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Libertatea
Ultimele clipe din viața pilotului Adrian Rus. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de accidentul în care și-a pierdut viața
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da