SUA: O persoană a fost ucisă într-un schimb de focuri în care au fost implicați agenți ICE

„În această dimineață a avut loc un schimb de focuri în Biddeford. O persoană a fost ucisă. Agenția ICE a fost implicată”, a anunțat președintele Camerei Reprezentanților din statul Maine, Ryan Fecteau, citat de AFP.

Potrivit acestuia, ancheta privind circumstanțele producerii incidentului va fi desfășurată de poliția statului Maine, cu sprijinul Biroului Federal de Investigații (FBI).

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), instituția în cadrul căreia activează ICE, nu a comentat incidentul.

Acesta nu este primul incident în urma căruia cetățeni ai Statelor Unit își pierd viața în conflicte cu agenți ICE. Săptămâna trecută, un cetățean mexican aflat în Statele Unite a fost împușcat mortal în timpul unei operațiuni desfășurate în Houston, Texas.

De asemenea, la începutul anului curent, în cadrul unei acțiuni mai ample împotriva imigrației ilegale, desfășurate în Minneapolis, Minnesota, agenții ICE au ucis pe Renee Good și Alex Pretti.

Incidentele au generat un val masiv de proteste care s-a încheiat după ce ICE a decis retragerea unui număr mare de agenți și ulterior încheierea operațiunii.