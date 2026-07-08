SUA: Un agent de imigrări a împușcat mortal un bărbat în Houston în timpul unei operațiuni de control

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat într-un comunicat că bărbatul, cetățean mexican, a ignorat ordinele de oprire și a încercat să lovească un agent care a tras cu arma în autoapărare, relatează AP.

Bărbatul a fost vizat într-o operațiune deoarece locuia în țară fără permisiune legală, potrivit departamentului, care supraveghează ICE. Mașina bărbatului a lovit un vehicul ICE, a adăugat departamentul. Declarația l-a identificat pe bărbat ca fiind Lorenzo Salgado Araujo și a precizat că acesta a murit la spital.

Controlul imigrației se intensifică

Biroul FBI din Houston investighează o posibilă agresiune asupra unui ofițer federal de aplicare a legii, a declarat purtătorul de cuvânt Connor Hagan.

Împușcăturile au avut loc în contextul în care măsurile de control al imigrației își intensifică activitatea pentru a pune în aplicare agenda administrației Trump privind deportările în masă. La sfârșitul lunii iunie, ICE a efectuat peste 10.000 de arestări într-o perioadă de cinci zile.

Agenți ICE, implicați în alte șase incidente mortale

Au avut loc cel puțin șase împușcături mortale comise de ofițeri federali de la începutul represiunii intensive a administrației Trump privind aplicarea legilor privind imigrația.

Descrierile inițiale ale oficialilor de imigrare au fost contrazise ulterior de dovezi video. În februarie, autoritățile federale au lansat o anchetă asupra a doi agenți federali de imigrare care par să fi făcut declarații neadevărate sub jurământ cu privire la o împușcare a unui imigrant în Minneapolis, în ianuarie.

Anul trecut, un agent federal de imigrări l-a împușcat mortal pe Ruben Ray Martinez, cetățean american în vârstă de 23 de ani, în timpul unui incident rutier nocturn. Un mare juriu a refuzat să depună acuzații penale împotriva agentului. DHS a declarat că agentul a tras asupra vehiculului după ce șoferul „l-a lovit intenționat” pe colegul său agent. Imaginile video ale incidentului publicate de autorități nu arată clar cum vehiculul l-a lovit pe agent.

În ianuarie, cetățeana americană Renee Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată în cap de un agent federal de imigrări în timpul unei operațiuni de reprimare din Minneapolis. DHS a mai spus că Good încerca să-l lovească pe agent cu vehiculul ei, lucru contestat de oficialii locali și martorii, spunând că încerca doar să plece cu mașina.