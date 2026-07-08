Netflix semnează un acord cu grupuri media pentru a găzdui videoclipuri scurte ale acestora pe platforma sa

Toate aceste grupuri își dezvoltă producția video de mai mulți ani pentru a se adapta popularității acestui format. Conținutul, cu o durată cuprinsă între 3 și 20 de minute, va fi disponibil pe platforma Netflix, potrivit Le Figaro.

Inițial dedicat filmelor, în mare parte lungmetraje, Netflix a deschis rapid ușa serialelor, dar de o durată tradițională, adică de cel puțin 22 de minute (pentru un episod de sitcom).

Însă apariția unor noi destinații precum TikTok sau YouTube a favorizat ascensiunea formatelor comprimate, uneori de doar câteva secunde, o tendință la care Netflix vrea acum să se alăture.

„Abonații noștri nu vor doar să se uite la un serial sau la un film și să treacă mai departe”, a explicat John Derderian, vicepreședintele Netflix, pentru site-ul revistei Variety . „Vor să exploreze poveștile și personalitățile care le plac după ce apare genericul de final.”