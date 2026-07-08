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Netflix semnează un acord cu grupuri media pentru a găzdui videoclipuri scurte ale acestora pe platforma sa

Netflix a anunțat marți că a ajuns la acorduri cu mai multe grupuri media pentru a oferi o parte din videoclipurile lor pe platforma sa, un semn al concentrării tot mai mari a gigantului de streaming pe conținutul scurt. Începând cu începutul lunii august, acest conținut va fi disponibil în Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Irlanda, Australia și Noua Zeelandă, potrivit unui comunicat de presă.
Netflix semnează un acord cu grupuri media pentru a găzdui videoclipuri scurte ale acestora pe platforma sa
Sursa foto: Soeren Stache/dpa/Mediafax foto
Laurentiu Marinov
08 iul. 2026, 03:21, Cultură-Media
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Toate aceste grupuri își dezvoltă producția video de mai mulți ani pentru a se adapta popularității acestui format. Conținutul, cu o durată cuprinsă între 3 și 20 de minute, va fi disponibil pe platforma Netflix, potrivit Le Figaro.

Inițial dedicat filmelor, în mare parte lungmetraje, Netflix a deschis rapid ușa serialelor, dar de o durată tradițională, adică de cel puțin 22 de minute (pentru un episod de sitcom).

Însă apariția unor noi destinații precum TikTok sau YouTube a favorizat ascensiunea formatelor comprimate, uneori de doar câteva secunde, o tendință la care Netflix vrea acum să se alăture.

„Abonații noștri nu vor doar să se uite la un serial sau la un film și să treacă mai departe”, a explicat John Derderian, vicepreședintele Netflix, pentru site-ul revistei Variety . „Vor să exploreze poveștile și personalitățile care le plac după ce apare genericul de final.”

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