Un serial fenomen despre gangsteri revine pe ecrane. Primele nume din distribuție au fost dezvăluite

Anunțul vine după lansarea, la începutul acestui an, a producției „Peaky Blinders: The Immortal Man”, care l-a readus în prim-plan pe Tommy Shelby, interpretat de Cillian Murphy.

Noua serie se află deja în producție și este așteptată pe platforma de streaming anul viitor sau la începutul lui 2027, potrivit Collider.

Jamie Bell și Charlie Heaton, printre numele confirmate

Netflix a confirmat deja primii doi actori care vor avea roluri importante în noul proiect.

Jamie Bell va interpreta personajul Duke Shelby, preluând rolul de la Barry Keoghan. De asemenea, Charlie Heaton, cunoscut publicului din serialul „Stranger Things”, va face parte din distribuție.

Platforma a anunțat acum și alte nume care se alătură producției.

Un actor din „Game of Thrones” intră în universul „Peaky Blinders”

Printre cele mai importante recrutări se află Conleth Hill, actorul care l-a interpretat pe Varys în serialul „Game of Thrones”.

Acesta va juca rolul lui Clemmy Keeler, liderul unei bande rivale care urmează să intre în conflict cu personajele principale.

Din distribuție mai fac parte Cal O’Driscoll, în rolul lui Aidan Keeler, fiul liderului de bandă, și Lucie Shorthouse, care va interpreta un nou membru al clanului Peaky Blinders.

Actorul Daniel Monks va apărea în rolul detectivului Bell, iar Lashana Lynch, cunoscută din mai multe producții de succes, a fost distribuită într-un rol care nu a fost încă dezvăluit.

Creatorul seriei rămâne la cârmă

Scenariul noului serial este semnat de Steven Knight, creatorul francizei „Peaky Blinders”.

Knight lucrează în paralel și la următorul film din seria James Bond, proiect dezvoltat de Amazon și regizat de Denis Villeneuve.

Netflix nu a anunțat încă o dată oficială de lansare pentru noua producție. Filmările sunt însă în desfășurare de câteva luni și ar urma să se încheie înainte de finalul anului.

Astfel, una dintre cele mai populare povești despre gangsteri din ultimul deceniu se pregătește să revină pe ecrane cu personaje noi, conflicte noi și o nouă generație a familiei Shelby.