Mondialul din 2030 pe YouTube? Trei companii de streaming vor să transmită meciurile Cupei Mondiale pentru 2 miliarde de dolari

Corporațiile americane Netflix, Disney și Alphabet (care deține YouTube) încearcă să achiziționeze drepturile de difuzare a meciurilor Cupelor Mondiale FIFA din 2030 și 2034 din Statele Unite, relatează CNBC , citând surse.

În prezent, drepturile de difuzare aparțin corporației media a lui Rupert Murdoch, Fox Corp.

Amazon, care deține în prezent drepturile de difuzare a Ligii Campionilor UEFA în Marea Britanie, și Apple, care deține drepturile globale de difuzare a meciurilor din liga americană de fotbal MLS, „ar putea intra în conflict, alimentând și mai mult un potențial război al ofertelor pentru aceste drepturi”.

Experții atribuie interesul crescut pentru transmisiunile de fotbal ratingurilor ridicate ale Cupei Mondiale din 2026.

Meciul dintre SUA și Belgia a fost urmărit de 42 de milioane de oameni, stabilind un record pentru transmisiunile de fotbal din SUA.

Conform surselor CNBC, „directorii media alocă între 1,5 și 2 miliarde de dolari pentru drepturile de difuzare în SUA pentru fiecare viitoare Cupă Mondială în mai multe limbi”.

Conform unor rapoarte neoficiale, Fox a plătit 485 de milioane de dolari pentru drepturile de difuzare în limba engleză a Cupei Mondiale din 2026 în SUA, în timp ce Telemundo, o filială a NBCUniversal, a plătit 600 de milioane de dolari pentru drepturile în limba spaniolă.

FIFA a negociat ultima dată cu Fox și Telemundo în 2011. Patru ani mai târziu, FIFA a prelungit acordul până în 2026.

FIFA a alertat companiile media în timpul discuțiilor preliminare că este probabil ca drepturile americane de difuzare în limba engleză și spaniolă să fie vândute împreună, ceea ce ar putea duce la o creștere și mai mare a prețului.

Discuțiile dintre FIFA și potențialii parteneri media sunt așteptate să înceapă cândva în următoarele trei luni.