Antrenorul Zlatko Dalić își anunță plecarea de la naționala Croației după aproape nouă ani

„Rolul de selecționer presupune multe decizii dificile, dar aceasta a fost cu siguranță cea mai grea. Am spus întotdeauna că nu există o onoare mai mare decât aceea de a conduce propria reprezentativă”, a transmis Dalić într-un mesaj publicat de Federația Croată de Fotbal.

Tehnicianul a subliniat că, atunci când a preluat echipa națională, a avut încredere în valoarea jucătorilor și în propriile forțe, însă nu și-a imaginat că va contribui la cea mai de succes perioadă din istoria fotbalului croat.

„Nu pot descrie cât de mândru sunt de fiecare victorie, de calificările la marile turnee, de cele trei medalii și de seri memorabile, precum victoriile împotriva Angliei și Braziliei la Campionatele Mondiale. Dar cel mai mândru sunt de unitatea pe care am construit-o în cadrul echipei și împreună cu poporul croat”, a afirmat selecționerul.

Recunoscător pentru oportunitatea de a pregăti selecționata

Dalić le-a mulțumit colaboratorilor din staff-ul tehnic și medical, conducerii federației, suporterilor, presei și familiei sale pentru sprijinul acordat pe parcursul mandatului. Totodată, el a avut un mesaj de apreciere pentru generația de jucători pe care a pregătit-o, de la căpitanul Luka Modrić până la tinerii integrați în ultimii ani în lotul național.

„Sunt profund privilegiat că am avut ocazia să conduc fotbaliști atât de valoroși și oameni de o asemenea calitate. Le sunt recunoscător pentru că au pus întotdeauna Croația mai presus de orice”, a spus Dalić.

Selecționerul a precizat că sprijinul primit în ultimele zile, inclusiv din partea președintelui Federației Croate de Fotbal, Marijan Kustić, l-a făcut să își reanalizeze decizia, însă a considerat că acesta este momentul potrivit pentru încheierea mandatului.

Mandatul său se încheiase după eliminarea Croației în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026, de către Portugalia, scor 1-2.

„Deși simt în continuare ambiția și dorința de a obține noi succese cu Croația, cred că acesta este momentul potrivit pentru a încheia această eră incredibilă. Plec cu inima plină și mândru că am contribuit la cele mai mari succese din istoria fotbalului croat”, a transmis Dalić.

În vârstă de 59 de ani, Zlatko Dalić a preluat naționala Croației în octombrie 2017 și a condus echipa către cele mai importante performanțe din istoria sa, cucerind medalia de argint la Cupa Mondială din 2018 și medalia de bronz la ediția din 2022, precum și locul al treilea în Liga Națiunilor UEFA în 2023.