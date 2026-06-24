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Luka Modric a ajuns la 200 de selecții la naționala Croației și intră într-un club exclusivist al fotbalului mondial

Mijlocașul și căpitanul naționalei de fotbal a Croației, Luka Modric, a devenit miercuri al treilea fotbalist din istorie care atinge pragul de 200 de selecții la echipa națională, cu ocazia meciului împotriva statului Panama, din etapa a doua a fazei grupelor Cupei Mondiale 2026.
Luka Modric a ajuns la 200 de selecții la naționala Croației și intră într-un club exclusivist al fotbalului mondial
sursă foto: Federația Croată de Fotbal
Petre Apostol
24 iun. 2026, 08:07, Sport
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La vârsta de 40 de ani, Modric a fost titular și a purtat banderola de căpitan în partida câștigată de Croația cu scorul de 1-0. A intrat astfel într-un cerc extrem de restrâns, alături de portughezul Cristiano Ronaldo, lider all-time cu 230 de selecții, și de argentinianul Lionel Messi, care a adunat 201 prezențe la echipa națională.

Partida cu Panama a reprezentat, totodată, al 21-lea meci disputat de Modric la turneele finale ale Cupei Mondiale. Potrivit statisticilor Opta, de la debutul său la Cupa Mondială din 2006, doar Lionel Messi (27 de meciuri) și Cristiano Ronaldo (23) au evoluat în mai multe partide la această competiție.

La finalul întâlnirii, Federația Croată de Fotbal i-a pregătit un moment special veteranului mijlocaș. Președintele forului, Marijan Kustic, i-a înmânat un tricou comemorativ pentru marcarea celei de-a 200-a selecții, înainte ca Modric să fotografieze alături de colegi și membrii staffului tehnic.

Jucătorii și oficialii selecționatei croate au purtat tricouri inscripționate cu imaginea lui Modric, iar la final l-au ridicat pe căpitan pe brațe, celebrând performanța unuia dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria țării.

Luka Modric a debutat pentru reprezentativa Croației în 2006 și a contribuit decisiv la cele mai importante performanțe ale selecționatei, între care finala Cupei Mondiale din 2018 și locul al treilea obținut la ediția din 2022.

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