U-BT Cluj, campioana României la baschet masculin, și-a aflat adversarele din faza grupelor în EuroCup

U-BT Cluj-Napoca va disputa al cincilea sezon din istorie în a doua competiție intercluburi ca valoare din baschetul european. Ediția 2026-2027 se va desfășura într-un format extins, cu 32 de echipe împărțite în patru grupe de câte opt formații.

În urma tragerii la sorți, U-BT Cluj-Napoca a fost repartizată în Grupa B.

Din Grupa B mai fac parte Turk Telekom Ankara (Turcia), La Laguna Tenerife (Spania), Umana Reyer Veneția (Italia), Maxima Roma (Italia), Šiauliai Basketball (Lituania), London Lions (Anglia) și Skyliners Frankfurt (Germania).

U-Banca Transilvania a fost repartizată în urna a doua valorică, ca urmare a rezultatelor obținute în ultimele trei sezoane și a prezențelor constante în fazele eliminatorii ale competiției.

Silvășan: „O grupă complicată”

„Evident, la prima vedere este o grupă complicată. Știam că nu poate fi ușor, fiindcă sunt foarte multe echipe bune anul acesta în competiție. Se putea și mai rău, se putea să picăm cu una din echipele grecești din urna a șasea sau a șaptea. Asta este, nu știm încă exact ce loturi și-au construit celelalte oponente. (…) Prima oară trebuie să terminăm noi de construit echipa, să creăm o echipă competitivă și să ne antrenăm bine. Cam acestea sunt obiectivele din acest moment, nu ne gândim foarte mult la adversarii noștri”, a declarat antrenorul Mihai Silvășan, după tragerea la sorți.

La rândul său, directorul executiv Branko Cuić a apreciat că formația clujeană va avea parte de un sezon dificil, dar atractiv.

„O grupă foarte grea, la prima vedere, ținând cont de istoria cluburilor pe care le vom întâlni (…) Cert e faptul că vom avea parte de un sezon foarte frumos, cu niște meciuri tari încă de la început și, cu siguranță, acceptăm provocarea, iar obiectivul nostru nu se schimbă”, a afirmat Cuić.

În celelalte grupe au fost repartizate următoarele echipe:

Grupa A: Le Mans Sarthe Basket, Hapoel Midtown Ierusalim, Recoletas Salud San Pablo Burgos, Cedevita Olimpija Ljubljana, Baglietto Derthona Tortona, ARIS Salonic Betsson, Rostock Seawolves, Riga Zelli.

Grupa C: Cosea JL Bourg-En-Bresse, Tofas Bursa, Buducnost VOLI Podgorica, Dolomiti Energia Trento, Napoli Basketball, Neptunas Klaipeda, Niners Chemnitz, Slask Wroclaw.

Grupa D: AS Monaco, Bahcesehir College Istanbul, Kids&Us Manresa, Ratiopharm Ulm, Roma Basketball, Lietkabelis Panevezys, PAOK Salonic, Balkan Botevgrad.

Programul complet al sezonului regulat urmează să fie anunțat de organizatorii competiției în perioada următoare.