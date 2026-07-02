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U-BT Cluj își conturează lotul pentru noul sezon. Șase transferuri realizate de campioana României la baschet masculin

Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, este una dintre cele mai active echipe pe piața transferurilor și își consolidează lotul pentru sezonul 2026-2027. Clubul clujean a anunțat joi al șaselea transfer, înregimentându-l pe americanul Javon Bess, de la Igokea.
U-BT Cluj își conturează lotul pentru noul sezon. Șase transferuri realizate de campioana României la baschet masculin
sursă foto: U-BT Cluj-Napoca
Petre Apostol
02 iul. 2026, 22:47, Sport
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Extremă de 1,98 metri, Bess vine de la Igokea m:tel Aleksandrovac, formație întâlnită de U-BT Cluj în sezonul trecut din Liga Adriatică. Baschetbalistul american este recunoscut pentru calitățile sale defensive și versatilitatea care îi permite să apere adversari de pe pozițiile 1-4, potrivit clubului din Cluj-Napoca.

În vârstă de 30 de ani, Bess și-a început cariera universitară la Michigan State Spartans, înainte de a evolua pentru Saint Louis Billikens. După încheierea perioadei NCAA a participat în NBA Summer League alături de New Orleans Pelicans și a evoluat ulterior în G League pentru Erie BayHawks.

Cariera europeană l-a purtat prin Islanda, Germania, Turcia și Bosnia și Herțegovina. În sezonul 2023-2024, la Würzburg, a fost desemnat cel mai bun apărător al campionatului german, în timp ce colegul său de echipă, Otis Livingston II, de asemenea transferat de U-BT Cluj, a primit titlul de MVP și de cel mai bun jucător ofensiv al competiției.

În stagiunea precedentă, Bess a evoluat pentru Igokea atât în Liga Adriatică, cât și în FIBA Basketball Champions League, unde a avut medii de 10,3 puncte, 6,3 recuperări și 1,3 pase decisive pe meci.

Transferul lui Bess reprezintă a șasea mutare realizată de U-BT Cluj în această vară. Campioana i-a mai adus pe Bobe Nicolescu, sosit de la vicecampioana CSM Oradea, conducătorul de joc Otis Livingston II, extrema Jalyn McCreary, pivotul sârb Dušan Beslać și americanul Malcolm Hill, jucător cu experiență în NBA și în campionatul Chinei.

De asemenea, Patrick Richard a semnat continuarea colaborării cu echipa campioană pentru încă un sezon.

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