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U-BT Cluj-Napoca, în urna a doua valorică pentru tragerea la sorți a grupelor EuroCup la baschet 2026/2027

Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a fost repartizată în a doua urnă valorică la tragerea la sorți a grupelor competiției BKT EuroCup, sezonul 2026/2027, care este programată miercuri, 8 iulie, la Barcelona (Spania), de la ora 13:45, anunță marți organizatorii întrecerii.
U-BT Cluj-Napoca, în urna a doua valorică pentru tragerea la sorți a grupelor EuroCup la baschet 2026/2027
Foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
30 iun. 2026, 18:45, Sport
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Alături de U-BT Cluj-Napoca, în urna a doua valorică se mai află formațiile Hapoel Midtown Jerusalem, Bahcesehir College Istanbul și Tofas Bursa, ceea ce înseamnă că „studenții” nu vor putea evolua împotriva acestor echipe în prima fază a grupelor.

Ediția din acest an a EuroCup aduce o premieră majoră. Ca urmare a unui interes masiv, competiția s-a extins la un format cu 32 de echipe. Evenimentul de la Barcelona va împărți cele 32 de formații în două grupe pentru sezonul regulat.

U-BT Cluj-Napoca s-a oprit în sferturile de finală în sezonul trecut, fiind eliminată de Bahcesehir Istanbul.

Criterii și procedura tragerii la sorți

Cele 32 de echipe calificate au fost împărțite în 8 urne valorice a câte patru echipe fiecare, pe baza unui clasament al cluburilor calculat pe o perioadă de trei ani. În acest sistem, fiecare club primește 2 puncte pentru o victorie și 1 punct pentru un rezultat de egalitate sau înfrângere, la care se adaugă puncte bonus pentru atingerea fazelor superioare (optimi, sferturi, semifinale și finală).

Principala restricție a tragerii la sorți prevede că două echipe din aceeași ligă națională nu pot face parte din aceeași grupă în sezonul regulat. Extragerea se va face rundă cu rundă, începând cu echipele din prima urnă valorică și continuând succesiv până la urna a opta.

Componența urnelor valorice:

Urna 1: Cosea JL Bourg-en-Bresse, AS Monaco, Le Mans Sarthe Basket, Turk Telekom Ankara.

Urna 2: Hapoel Midtown Jerusalem, U-BT Cluj-Napoca, Bahcesehir College Istanbul, Tofas Bursa.

Urna 3: Kids&Us Manresa, La Laguna Tenerife, Recoletas Salud San Pablo Burgos, Buducnost Voli Podgorica.

Urna 4: Umana Reyer Venice, Cedevita Olimpija Ljubljana, Dolomiti Energia Trento, Ratiopharm Ulm.

Urna 5: Baglietto Derthona Tortona, Napoli Basketball, Maxima Roma, Roma Basketball.

Urna 6: Aris Thessaloniki Betsson, Lietkabelis Panevezys, Neptunas Klaipeda, Siauliai Basketball.

Urna 7: PAOK Thessaloniki, London Lions, Niners Chemnitz, Rostock Seawolves.

Urna 8: Skyliners Frankfurt, Slask Wroclaw, Balkan Botevgrad, Riga Zelli.

Evenimentul va fi transmis în direct și în mod gratuit pe platforma oficială EuroLeague.TV.

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