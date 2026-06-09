Impactul climatic al Cupei Mondiale: ar putea genera 7,8 milioane de tone de dioxid de carbon

Cupa Mondială din acest an vine la pachet cu un impact semnificativ asupra mediului, anunță Reuters.

Costul ecologic al acestui eveniment important din fotbal se află în expansiune.

Se așteaptă ca evenimentul din acest an să aibă și un cost climatic de peste două ori mai mare decât cel al Cupei Mondiale din Qatar 2022.

O evaluare publicată săptămâna trecută de platforma globală de contabilizare a carbonului, Greenly, estimează că ar putea genera 7,8 milioane de tone de dioxid de carbon, potrivit sursei.

Această sumă este aproximativ echivalentă cu emisiile anuale a 1,7 milioane de mașini sau cu emisiile anuale ale Sierrei Leone. Astfel, Cupa Mondială 2026 este cea mai poluantă Cupă Mondială organizată vreodată, potrivit academicienilor și activiștilor.

„Cred că, în teorie, Cupa Mondială este foarte distractivă pentru sport și pentru vizibilitate. Însă, e rea din punct de vedere climatic”, a declarat autoarea și ecologista sportivă Madeleine Orr pentru Reuters.

Cauzele emisiilor de dioxid de carbon

Cauzele principale pentru aceste emisii sunt distanțele uriașe pe care echipele, fanii și presa le vor parcurge, în formatul cu trei țări și 16 orașe.

Cercetătorii estimează că până la 87% din emisiile turneului vor proveni din călătorii. Acestea sunt în principal zboruri. Milioane de fani traversează un continent pentru a-și urmări echipele.

Turneul din acest an se întinde pe 4.500 km, de la Vancouver la Miami. Acest lucru îl face inerent mai intens din punct de vedere al emisiilor de carbon decât evenimentul compact din Qatar. Acesta din urmă a fost criticat pentru construirea a șapte stadioane noi. Emisiile de gaze cu efect de seră din Qatar au fost calculate la aproximativ 3,8 milioane de tone, mai arată sursa.

„Măriți numărul echipelor și apoi plasați-le într-o țară în care este nevoie de călătorii semnificative. Mai întâi, pentru a ajunge acolo pe calea aerului, și apoi călătorii semnificative între locațiile gazdă. Eliminăm o sursă de influență negativă asupra mediului, dar apoi o creștem în alta”, a declarat David Gogishvili, geograf la Universitatea din Lausanne.

Locațiile Cupei Mondiale sunt împărțite în trei grupuri regionale, Vest, Centru și Est. Împărțeala are rolul de a reduce distanțele de călătorie, potrivit aceleiași surse.

FIFA a declarat că va reduce emisiile de carbon până în 2030

La summitul COP26 al Națiunilor Unite privind clima din 2021, FIFA s-a angajat să își înjumătățească emisiile de carbon până în 2030. De asemenea, s-a angajat și să atingă zero emisii nete până în 2040. Măsurile sunt parte a Cadrului ONU pentru Sportul în Acțiune Climatică.

FIFA nu a stabilit un obiectiv specific de emisii de carbon pentru Cupa Mondială.

Federația a subliniat utilizarea stadioanelor existente, încurajarea fanilor să folosească transportul public, reducerea dependenței de generatoarele diesel și inițiativele de reciclare și combatere a risipei alimentare.

Ecosistemul digital impactează și el mediul

Pe lângă emisiile rezultate de mijloacele de transport, Cupa Mondială indică o parte adesea trecută cu vederea a amprentei de carbon a turneului. Acesta este ecosistemul digital, care stă la baza sportului modern.

Transmisiunile, streamingul, fluxurile de date și platformele de pariuri necesită aporturi enorme de energie. Acestea variază de la centre de date la sateliți și la miliardele de dispozitive pe care fanii le folosesc pentru a urmări meciurile.

Operatorul Sistemului Energetic Național al Regatului Unit a estimat că fiecare dintre meciurile din grupele Scoției și Angliei ar putea înregistra o utilizare națională cu 600 de megawați mai mare de energie electrică. Acesta este echivalentul cererii totale de energie electrică pentru Glasgow și Leeds la un loc, mai menționează sursa.

„Marea majoritate se uită pe două ecrane și pe telefon”

„Trebuie să ții cont de faptul că toți cei care se uită în fiecare loc din lume fac parte din asta”, a declarat Orr, autorul unei cărți despre cum sportul afectează mediul.

„Și marea majoritate a lor se uită pe două ecrane, se uită la televizor. Apoi, urmăresc pe telefon”, a mai precizat acesta.

Spre deosebire de zboruri sau construcția stadioanelor, aceste emisii sunt rareori luate în considerare în calculele oficiale de sustenabilitate, mai arată sursa inițială.