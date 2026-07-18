Ai curaj să răspunzi la telefon? Netflix lansează un horror interactiv în care propriul smartphone devine telefonul personajului principal

Experimentul, lansat la sfârșitul lunii iunie, este deja comparat cu celebrul episod interactiv „Bandersnatch” din seria Black Mirror, însă primește recenzii mult mai favorabile, scrie Variety.

Telefonul jucătorului devine telefonul personajului principal

Povestea o urmărește pe Ava, o tânără rămasă blocată într-un bloc în timpul unei furtuni violente, în timp ce încearcă să scape de un criminal în serie. Singura legătură cu exteriorul este prietena sa, Claire, care o ghidează prin apeluri și mesaje. Originalitatea jocului constă în modul în care este folosit smartphone-ul. După scanarea unui cod QR afișat pe televizor sau pe monitor, telefonul utilizatorului nu mai este doar un controller, ci devine chiar telefonul personajului principal.

Jucătorii pot răspunde la apeluri, pot citi conversații, pot trimite mesaje și pot controla lanterna cu ajutorul mișcărilor telefonului. Mai mult, dacă telefonul personajului este deteriorat în timpul acțiunii, efectul apare și pe ecranul dispozitivului folosit de jucător, sporind senzația de imersiune în acțiunea proiectului.

O experiență care durează cât un film

Spre deosebire de jocurile clasice, Unhinged poate fi terminat în aproximativ 30-60 de minute, o alegere intenționată a dezvoltatorilor. Creatorii spun că și-au dorit o experiență apropiată de durata unui film, destinată inclusiv persoanelor care nu joacă în mod obișnuit jocuri video. Distribuția reunește nume cunoscute. Ava este interpretată vocal de Zoë Kravitz, Claire este dublată de Sadie Sink, cunoscută din Stranger Things, iar vocea criminalului aparține lui Troy Baker, unul dintre cei mai apreciați actori de voce din industria jocurilor video.

Netflix investește tot mai mult în jocurile video

Unhinged a fost dezvoltat de studioul Night School, cumpărat de Netflix în 2021 pentru a accelera extinderea companiei în industria jocurilor video. Presa de specialitate susține că la proiect ar fi colaborat și regizorul David Fincher, alături de cineastul Zach Cregger, cunoscut pentru filmele horror Barbarian și Weapons. Criticii genului apreciază în special integrarea telefonului în gameplay, considerând că aceasta schimbă modul în care publicul interacționează cu un joc narativ. Publicația The Verge merge chiar mai departe și afirmă că Unhinged ar putea reprezenta direcția în care Netflix își va dezvolta viitoarele jocuri interactive.

Zoë Kravitz, Sadie Sink, and Troy Baker star in UNHINGED, a new immersive game experience from Netflix and Night School Studio. Coming June 30. Use your phone as a controller, flashlight, and lifeline to help your best friend nextdoor survive a stormy night and a sinister… pic.twitter.com/DOuurZTcqS — Netflix (@netflix) June 23, 2026

Un nou pas după experimentul „Bandersnatch”

În ultimii ani, Netflix a încercat să îmbine filmele și jocurile prin mai multe proiecte interactive, însă fără un succes major. Spre deosebire de Bandersnatch, unde utilizatorii doar alegeau direcția poveștii, Unhinged îi implică permanent în acțiune și transformă telefonul într-un element esențial al experienței. Deși unii utilizatori spun că și-ar fi dorit ca aventura să dureze mai mult, reacțiile sunt în mare parte pozitive, iar jocul este văzut ca unul dintre cele mai ambițioase experimente interactive lansate până acum de platformă.