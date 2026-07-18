Dosarul morții Mădălinei Manole se redeschide / Detectivul Mihaela Brooks: „Avem dovezi solide. Nici măcar fratele Mădălinei nu știe ce am descoperit”

Detectivul particular Mihaela Brooks susține că echipa sa a obținut noi dovezi în cazul morții cântăreței Mădălina Manole și că acestea vor sta la baza unei solicitări de redeschidere a dosarului.

Anunțul a fost făcut chiar de ziua de naștere a artistei.

„Nu am abandonat lupta”

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihaela Brooks le-a transmis celor care urmăresc cazul că lipsa actualizărilor din ultimele luni nu înseamnă că investigațiile au fost oprite.

„Faptul că în ultima perioadă nu am mai postat nimic pe rețelele de socializare despre caz nu înseamnă că am abandonat lupta, ci din contră: echipa noastră a lucrat neîncetat și mult mai intens”, a scris aceasta.

Potrivit Mihaelei Brooks, echipa sa a identificat „noi dovezi solide, imperios necesare, ca acest caz să fie redeschis pe baza noilor descoperiri științifice pe care le-am obținut”.

Raportul va ajunge la tribunal

Mihaela Brooks afirmă că documentația este aproape finalizată și va fi depusă în instanță în perioada imediat următoare.

„În aceste momente, echipa finalizează ultimele detalii ale raportului, care urmează să fie depus la tribunal în cel mai scurt timp – o zi, două”, a precizat ea.

Potrivit acesteia, scopul este redeschiderea dosarului pe baza noilor probe și a concluziilor rezultate din investigațiile desfășurate în ultima perioadă.

Detaliile rămân confidențiale

Mihaela Brooks spune că, până la înregistrarea oficială a dosarului, nu va face publice informațiile descoperite.

„Nu vom răspunde la absolut nicio întrebare pe social media, în mass-media sau prin mesaje private. Detaliile tehnice și noile descoperiri sunt complet confidențiale în acest moment; nici măcar fratele Mădălinei nu cunoaște ce am descoperit, până când raportul nu devine oficial”, a transmis detectivul.

Ea a precizat că echipa va reveni cu informații după înregistrarea cererii în instanță.

„Vom face un anunț public imediat ce dosarul va fi înregistrat oficial la instanță. Vă mulțumim pentru susținere!”, a încheiat Mihaela Brooks.