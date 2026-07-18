Prima pagină » Cultură-Media » Dosarul morții Mădălinei Manole se redeschide / Detectivul Mihaela Brooks: „Avem dovezi solide. Nici măcar fratele Mădălinei nu știe ce am descoperit”

Dosarul morții Mădălinei Manole se redeschide / Detectivul Mihaela Brooks: „Avem dovezi solide. Nici măcar fratele Mădălinei nu știe ce am descoperit”

Detectivul particular Mihaela Brooks susține că a obținut noi dovezi în cazul morții Mădălinei Manole și că, în următoarele zile, va depune la tribunal raportul prin care solicită redeschiderea dosarului.
Dosarul morții Mădălinei Manole se redeschide / Detectivul Mihaela Brooks: „Avem dovezi solide. Nici măcar fratele Mădălinei nu știe ce am descoperit”
Luiza Moldovan
18 iul. 2026, 05:24, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Detectivul particular Mihaela Brooks susține că echipa sa a obținut noi dovezi în cazul morții cântăreței Mădălina Manole și că acestea vor sta la baza unei solicitări de redeschidere a dosarului.

Anunțul a fost făcut chiar de ziua de naștere a artistei.

„Nu am abandonat lupta”

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihaela Brooks le-a transmis celor care urmăresc cazul că lipsa actualizărilor din ultimele luni nu înseamnă că investigațiile au fost oprite.

Faptul că în ultima perioadă nu am mai postat nimic pe rețelele de socializare despre caz nu înseamnă că am abandonat lupta, ci din contră: echipa noastră a lucrat neîncetat și mult mai intens”, a scris aceasta.

Potrivit Mihaelei Brooks, echipa sa a identificat „noi dovezi solide, imperios necesare, ca acest caz să fie redeschis pe baza noilor descoperiri științifice pe care le-am obținut”.

Raportul va ajunge la tribunal

Mihaela Brooks afirmă că documentația este aproape finalizată și va fi depusă în instanță în perioada imediat următoare.

În aceste momente, echipa finalizează ultimele detalii ale raportului, care urmează să fie depus la tribunal în cel mai scurt timp – o zi, două”, a precizat ea.

Potrivit acesteia, scopul este redeschiderea dosarului pe baza noilor probe și a concluziilor rezultate din investigațiile desfășurate în ultima perioadă.

Detaliile rămân confidențiale

Mihaela Brooks spune că, până la înregistrarea oficială a dosarului, nu va face publice informațiile descoperite.

Nu vom răspunde la absolut nicio întrebare pe social media, în mass-media sau prin mesaje private. Detaliile tehnice și noile descoperiri sunt complet confidențiale în acest moment; nici măcar fratele Mădălinei nu cunoaște ce am descoperit, până când raportul nu devine oficial”, a transmis detectivul.

Ea a precizat că echipa va reveni cu informații după înregistrarea cererii în instanță.

Vom face un anunț public imediat ce dosarul va fi înregistrat oficial la instanță. Vă mulțumim pentru susținere!”, a încheiat Mihaela Brooks.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Date noi despre operațiunea de „destructurare” a grupării gospodinelor din Gara de Nord. Cum a reușit Miruță să realizeze „flagrantul” și de unde a primit ministrul informația
Gandul
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Donald Trump trimite forțe noi în Orientul Mijlociu pentru extinderea operațiunii militare. Iranul amenință cu o ofensivă „totală, fără granițe sigure”
Libertatea
8 semne că ai un ficat bolnav. Vezi dacă ai aceste simptome
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da