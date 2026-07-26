Mașinile electrice ar putea alimenta locuințele și rețeaua electrică. O tehnologie nouă le transformă în baterii mobile

În prezent, atunci când un autoturism electric este conectat la priză, energia circulă într-un singur sens: din rețeaua electrică spre bateria automobilului. Încărcarea bidirecțională schimbă însă acest principiu.

Pe lângă faptul că permite încărcarea bateriei, tehnologia face posibilă și furnizarea energiei stocate face posibilă și furnizarea energiei stocate, fie către locuință, în cazul unei pene de curent, fie către rețeaua electrică, în perioadele în care consumul este foarte ridicat.

Practic, autoturismul devine un acumulator mobil de mari dimensiuni, capabil nu doar să stocheze energie, ci și să o furnizeze atunci când este nevoie.

Cum ar funcționa în practică?

Posesorul unui autoturism electric și-l poate încărca peste noapte, când consumul de energie este mai redus, iar în unele cazuri și tarifele sunt mai mici. Dacă, în timpul zilei, rețeaua electrică ajunge să fie suprasolicitată –-de exemplu, în timpul unui val de căldură, când milioane de aparate de aer condiționat funcționează simultan, furnizorul de energie poate prelua o parte din electricitatea stocată în bateriile autoturismelor conectate la sistem.

Proprietarul nu rămâne fără baterie. Sistemul utilizează doar o parte din energia disponibilă, astfel încât autoturismul să poată fi folosit în continuare. În schimb, proprietarul este remunerat pentru energia livrată.

Mașina poate alimenta și locuința

Aceeași tehnologie poate fi folosită și în cazul unei pene de curent. Dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă, bateria automobilului poate furniza curent pentru iluminat, pentru frigider, centrala termică sau alte aparate esențiale.

O baterie obișnuită a unui autoturism electric stochează între 60 și 100 kWh, suficient pentru a alimenta o locuință obișnuită timp de aproximativ două-trei zile.

O soluție pentru rețelele electrice suprasolicitate

Rețelele electrice din întreaga lume sunt tot mai solicitate. Consumul de energie crește rapid odată cu dezvoltarea centrelor de date pentru inteligența artificială, utilizarea tot mai intensă a aparatelor de climatizare în perioadele caniculare și înmulțirea fenomenelor meteorologice extreme, care afectează infrastructura energetică. În același timp, construirea unor noi centrale și linii de transport pentru energie durează ani întregi.

În aceste condiții, milioane de autoturisme electrice parcate ar putea deveni o rezervă de energie disponibilă exact în momentele în care rețeaua are cea mai mare nevoie de sprijin.

Proprietarii ar putea fi plătiți

Un alt avantaj al sistemului este că proprietarii autoturismelor electrice ar putea fi remunerați pentru energia pusă la dispoziția rețelei. În funcție de frecvența cu care bateria este folosită pentru susținerea sistemului energetic, veniturile anuale ar putea ajunge, în unele programe pilot, la câteva sute sau chiar peste o mie de dolari.

Totuși, tehnologia nu este încă pregătită pentru utilizare pe scară largă. Încărcătoarele bidirecționale sunt mai scumpe decât cele obișnuite, iar producătorii auto și companiile din domeniul energiei lucrează încă la dezvoltarea lor și la stabilirea unor standarde comune, care să permită funcționarea sistemelor indiferent de marcă sau operator.

Încărcarea bidirecțională, viitoare dotare standard

Mai mulți producători auto au început să integreze încărcarea bidirecțională în noile modele electrice. Potrivit TechBuzz.ai, Ford a introdus deja această funcție pe modelul F-150 Lightning, capabil să alimenteze o locuință în cazul unei pene de curent. Între timp, General Motors a anunțat că intenționează să facă încărcarea bidirecțională dotare standard pentru întreaga sa gamă de autoturisme electrice până în 2026, iar Hyundai și Volkswagen dezvoltă tehnologii similare.

În paralel, tot mai multe companii de energie testează programe-pilot prin care bateriile autoturismelor electrice pot fi utilizate pentru echilibrarea rețelei în perioadele de consum ridicat.

Există și provocări

Specialiștii atrag atenția că utilizarea mai frecventă a bateriei ridică întrebări privind uzura acesteia. Producătorii susțin însă că sistemele moderne de gestionare a bateriei limitează impactul asupra duratei de viață, iar unele companii includ deja folosirea încărcării bidirecționale în garanția oferită pentru acumulator.

Dacă tehnologia va fi adoptată pe scară largă, milioane de autoturisme electrice ar putea forma împreună una dintre cele mai mari rezerve de energie distribuită din lume. În loc să fie folosite doar pentru transport, acestea ar putea contribui și la stabilitatea rețelelor electrice și la reducerea riscului de pene de curent în perioadele de consum ridicat.