Vești bune pentru șoferii de mașini electrice. O nouă baterie promite performanțe mult mai bune

Cercetătorii coreeni au dezvoltat o tehnologie nouă pentru fabricarea bateriilor electrice. Aceasta elimină PTFE, un material folosit până acum în procesul de fabricație. Rezultatul ar putea fi baterii mai eficiente, cu încărcare mai rapidă, potrivit El Economista.

Tehnologia a fost creată de Institutul Coreean de Știința Materialelor. Echipa a fost condusă de cercetătoarea Jihee Yoon, din Divizia de Materiale Avansate. La proiect a colaborat și o echipă de la Institutul Coreean de Cercetare în Electrotehnologie. Aceasta a fost coordonată de cercetătorul Insung Hwang.

Noua tehnologie care poate elimina una dintre cele mai mari probleme ale mașinilor electrice

PTFE este un material folosit ca liant, în electrozii uscați ai bateriilor. Acesta poate reduce însă performanța bateriei, în anumite condiții. Materialul a stârnit, de asemenea, îngrijorări legate de impactul asupra mediului. Cercetătorii au reușit să elimine PTFE, folosind un alt tip de liant. Noua metodă implică și reproiectarea structurii particulelor de grafit.

Cercetătorii au creat granule de grafit printr-un proces de uscare prin pulverizare. Structura internă a granulelor este dispusă aleatoriu, nu aliniată ca înainte. Acest lucru permite ionilor de litiu să circule mai ușor prin electrod. Rezultatul este o performanță mai bună, chiar și la electrozi mai groși.

Ce avantaje concrete au arătat testele de laborator

Testele au arătat o încărcare mai rapidă și o stabilitate mai bună. Bateria a funcționat mai bine și la o densitate energetică ridicată. Aceste rezultate deschid calea pentru baterii cu autonomie mai mare. Tehnologia ar putea fi folosită și la baterii de generație următoare.

Tehnologia ar putea ajunge în mașinile electrice și sistemele de stocare a energiei. Aceasta folosește un liant deja utilizat pe scară largă în industrie. Acest lucru facilitează producția tehnologiei la scară mare, spun cercetătorii. Metoda ar putea reduce, de asemenea, costurile și emisiile de carbon.

Jihee Yoon a declarat că tehnologia depășește limitele metodelor actuale de fabricație. Ea a spus că metoda va fi aplicabilă bateriilor viitoare din mașinile electrice. Potrivit cercetătoarei, acestea vor avea nevoie de densitate energetică ridicată și încărcare rapidă.