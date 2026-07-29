Unul dintre cele mai poluate orașe din lume pregătește o schimbare radicală. Mașinile pe benzină și motorină vor fi înlocuite treptat cu vehicule electrice

Specialiștii consideră că măsura poate schimba radical transportul urban, însă avertizează că succesul ei depinde de dezvoltarea rapidă a infrastructurii de încărcare și de producerea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile, arată AP.

Un plan care schimbă regulile pentru șoferi

Noua politică, intrată în vigoare la 1 iulie, nu interzice circulația vehiculelor existente pe benzină sau motorină, dar stabilește un calendar clar pentru electrificarea noilor înmatriculări. Din 2027, toate ricșele motorizate și vehiculele comerciale ușoare noi vor trebui să fie electrice, iar din anul următor aceeași regulă va fi aplicată și motocicletelor și scuterelor. Autoritățile estimează că, în timp, numărul mașinilor cu motoare clasice va scădea natural, pe măsură ce acestea vor fi înlocuite.

Subvenții consistente pentru cei care aleg mașini electrice

Pentru a accelera tranziția, administrația locală va investi aproximativ 150 de miliarde de rupii (circa 1,5 miliarde de dolari).

Programul autorităților prevede:

subvenții de până la 50.000 de rupii pentru cumpărarea unui vehicul electric;

până la 100.000 de rupii pentru casarea unui automobil cu motor termic;

scutiri de taxe de înmatriculare și de unele taxe rutiere;

extinderea rețelei de stații de încărcare.

Experții spun că termenele clare transmit un mesaj puternic atât producătorilor auto, cât și consumatorilor: tranziția către mobilitatea electrică este inevitabilă.

De ce mizează Delhi pe electrificare

Delhi este considerat unul dintre cele mai poluate orașe din lume. În fiecare iarnă, nivelul smogului atinge valori atât de ridicate încât autoritățile sunt nevoite să închidă școli, să limiteze activitatea în construcții și să introducă măsuri de urgență pentru protejarea sănătății populației. Aproximativ un sfert din poluarea aerului din regiunea capitalei este generată de trafic, iar aproape jumătate din emisiile provenite din transport sunt produse de motociclete, scutere și vehiculele cu trei roți.

În prezent, doar aproximativ 5% dintre cele 8,7 milioane de vehicule înmatriculate în Delhi sunt electrice, însă ritmul de creștere este accelerat. În ultimul an au fost înregistrate peste 100.000 de vehicule electrice noi, majoritatea fiind motociclete și ricșe.

Infrastructura rămâne cea mai mare provocare

Șoferii spun însă că rețeaua actuală de încărcare este încă insuficientă. Mulți proprietari de vehicule electrice reclamă lipsa stațiilor și autonomia limitată a bateriilor, în special pentru deplasările pe distanțe lungi. Există și șoferi care preferă să mai aștepte câțiva ani înainte de a cumpăra un automobil electric, sperând la modele mai performante și mai rezistente, inclusiv în condițiile inundațiilor care afectează frecvent străzile orașului.

Experții: energia verde este cheia succesului

Specialiștii atrag atenția că simpla înlocuire a motoarelor cu combustie nu va rezolva problema dacă energia folosită pentru încărcarea bateriilor provine tot din centrale pe cărbune sau gaz. Majoritatea vehiculelor electrice sunt încărcate noaptea, când producția de energie solară este inexistentă, ceea ce obligă sistemul energetic să utilizeze în continuare centrale termice. În plus, rețeaua electrică trebuie modernizată pentru a face față numărului tot mai mare de stații de încărcare rapidă destinate autobuzelor, camioanelor și autoturismelor.

Experții recomandă instalarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii și introducerea unor tarife diferențiate, care să încurajeze încărcarea în perioadele în care este disponibilă mai multă energie regenerabilă. Dacă planul va fi implementat cu succes, autoritățile speră că Delhi ar putea avea, în următorii ani, ierni cu mai puțin smog și un aer considerabil mai curat, într-un oraș în care poluarea reprezintă una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică.