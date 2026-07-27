Tot mai mulți studenți indieni aleg România. Ce se discută la nivel oficial despre educație și cooperare

Vizita oficială în România a președintei Indiei, Droupadi Murmu, a adus în prim-plan cooperarea în educație și cercetare, într-un context în care tot mai mulți studenți indieni aleg să studieze în universitățile românești.

Subiectul a fost discutat și în cadrul unei recepții organizate de Ambasada Indiei la București, la care au participat oficiali, parlamentari și reprezentanți ai mediului academic, inclusiv deputatul Cristina Emanuela Dascălu, profesor universitar cu experiență în studii dedicate culturii și literaturii indiene.

Educația, un punct-cheie în relația România–India

Unul dintre elementele centrale ale dialogului este rolul educației în consolidarea relațiilor bilaterale. România devine o destinație tot mai vizibilă pentru studenții indieni, în special în domenii precum medicina, ingineria sau tehnologia.

Participanții au discutat și despre extinderea colaborărilor academice, schimburi de studenți și proiecte comune de cercetare, pe fondul unei relații în curs de dezvoltare.

De la studenți la cooperare economică

Autoritățile văd aceste legături educaționale ca un punct de plecare pentru o colaborare mai largă, inclusiv în domenii precum digitalizarea și inovarea, unde India este un actor global important.

În același timp, comunitatea indiană din România și absolvenții străini sunt considerați un potențial factor de legătură pentru viitoare relații economice și investiții.

Deși există deja rute de colaborare și schimburi academice, proiectele sunt încă în dezvoltare. Oficialii mizează pe promovare și pe accesarea fondurilor europene pentru a susține extinderea acestor inițiative.

Vizita oficială marchează astfel un nou pas în consolidarea relațiilor dintre cele două țări, cu educația ca unul dintre principalele puncte de interes.